अलवर: खैरथल में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, धू-धू कर जला लाखों का सामान
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शोरूम में रखा महंगा फर्नीचर, लकड़ी का सामान, गद्दे, सजावटी सामग्री और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गईं। अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
अलवर जिले के खैरथल कस्बे के व्यस्त अंबेडकर सर्किल पर रविवार दोपहर बाद उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा शोरूम धू-धू कर जलने लगा और पीछे बने गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया की खैरथल कस्बे में शोरूम में आग लगने की सूचना पर पुलिस जाप्ता मोके पर भेजा गया है। प्रथमदृष्ट्या आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से रिसाव माना जा रहा है, हालांकि प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। बताया जा रहा है कि यह शोरूम स्थानीय व्यापारी संजय जैन का है, जहां बड़ी मात्रा में फर्नीचर रखा हुआ था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शोरूम में रखा महंगा फर्नीचर, लकड़ी का सामान, गद्दे, सजावटी सामग्री और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गईं। अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
सामान निकालने की कोशिश भी की गई
घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आग की परवाह किए बिना दुकान के भीतर से कुछ सामान बाहर निकालने का प्रयास किया ताकि नुकसान कम किया जा सके। हालांकि आग की भयावहता के चलते अधिकतर सामान को बचाया नहीं जा सका। आग से उठता धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पुलिस प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। आसपास की दुकानों और इमारतों को भी सुरक्षित कराने के प्रयास किए गए ताकि आग अन्य स्थानों तक न फैल सके।
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया
फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम और गोदाम में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना ने बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं और गैस उपकरणों के सुरक्षित उपयोग को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिपोर्ट - हंसराज
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