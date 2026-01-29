Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़अलवरkotputli chhapala bhairuji lakhhi mela jcb churma 651 quintal
कोटपूतली के छापाला भैरूजी लख्खी मेले में आस्था के साथ मशीनों का संगम, 3 JCB से तैयार हुआ चूरमा

कोटपूतली के छापाला भैरूजी लख्खी मेले में आस्था के साथ मशीनों का संगम, 3 JCB से तैयार हुआ चूरमा

संक्षेप:

राजस्थान के कोटपूतली जिले की अरावली पहाड़ियों में विराजमान प्रसिद्ध छापाला भैरूजी मंदिर पर आयोजित होने वाले लख्खी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार मेले की सबसे बड़ी खासियत है लाखों श्रद्धालुओं के लिए तैयार की जा रही 651 क्विंटल चूरमा महाप्रसादी

Jan 29, 2026 03:16 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के कोटपूतली जिले की अरावली पहाड़ियों में विराजमान प्रसिद्ध छापाला भैरूजी मंदिर पर आयोजित होने वाले लख्खी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार मेले की सबसे बड़ी खासियत है लाखों श्रद्धालुओं के लिए तैयार की जा रही 651 क्विंटल चूरमा महाप्रसादी, जिसमें परंपरागत तरीकों के साथ आधुनिक मशीनों, खासकर जेसीबी और थ्रेसर की अहम भूमिका नजर आ रही है। आस्था और आधुनिक तकनीक का यह अनोखा संगम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेला समिति और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, करीब एक महीने से महाप्रसादी और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर दिन-रात काम चल रहा है। ग्रामीण रोहिताश बताते हैं कि इतनी विशाल मात्रा में प्रसादी तैयार करना केवल मानवीय श्रम से संभव नहीं होता, इसलिए इस कार्य में तीन जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। जेसीबी की मदद से न केवल सामग्री को मिलाया जा रहा है, बल्कि भारी मात्रा में चूरमे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम भी तेजी और सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है।

जेसीबी और थ्रेसर से बना चूरमे का ‘पहाड़’

लाखों श्रद्धालुओं के लिए तैयार होने वाली महाप्रसादी की प्रक्रिया अपने आप में अनोखी है। पहले 150 क्विंटल आटे से बाटियों की सिकाई की जाती है। इसके लिए 100 मीटर लंबा जगरा तैयार किया गया, जिसे जलाने के लिए करीब 450 क्विंटल गोबर के उपलों का उपयोग किया गया। बाटियों के पकने के बाद उन्हें थ्रेसर मशीन में डालकर पीसा जाता है। इस पिसे हुए चूरमे को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, जहां चूरमे का विशाल पहाड़ खड़ा हो जाता है।

इसके बाद इस चूरमे में देसी घी, खांड, मावा और सूखे मेवों को मिलाने का काम शुरू होता है। यहां जेसीबी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। भारी मात्रा में चूरमे और सामग्री को हाथों से मिलाना संभव नहीं होता, ऐसे में जेसीबी से चूरमे को पलटा जाता है और समान रूप से घी व अन्य सामग्री मिलाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए भी श्रद्धालु और ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

देशभर से उमड़ेगा आस्था का सैलाब

छापाला भैरूजी मंदिर में लगने वाले इस लख्खी मेले में राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु बाबा भैरूजी के दरबार में मत्था टेककर मन्नतें मांगते हैं और महाप्रसादी ग्रहण करते हैं। कोटपूतली जिले के सैकड़ों गांवों के लोग इस मेले के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं।

मेला आयोजन की पूरी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ही संभाली जाती है। प्रसादी वितरण से लेकर यातायात, सुरक्षा और पानी की व्यवस्था तक, हर जिम्मेदारी ग्रामीण स्वयंसेवक निभाते हैं। इस वर्ष करीब 5000 से अधिक स्थानीय वॉलिंटियर, 3000 पुरुष कार्यकर्ता और 500 से ज्यादा महिलाएं आयोजन में जुटी हुई हैं।

कलश यात्रा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा

मेले की शुरुआत शनिवार सुबह विशाल कलश यात्रा से होगी। इस कलश यात्रा में हजारों महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल होंगी और विधि-विधान के साथ बाबा के दरबार तक कलश लेकर पहुंचेंगी। मेला समिति द्वारा इस बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की भी तैयारी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यह आयोजन और भी यादगार बन सके।

व्यापक इंतजाम, विशाल क्षेत्र में मेला

मंदिर के बाहर कई किलोमीटर के दायरे में मेला क्षेत्र विकसित किया गया है। समिति द्वारा 25 पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा दाल, सब्जी और अन्य भोजन सामग्री की भी भारी मात्रा में व्यवस्था की गई है।

छापाला भैरूजी का यह लख्खी मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे परंपरा और तकनीक एक साथ मिलकर लाखों लोगों की सेवा में जुट सकती हैं। जेसीबी जैसी भारी मशीनें यहां केवल निर्माण या खुदाई का साधन नहीं, बल्कि आस्था के इस महायज्ञ का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं।

रिपोर्ट: हंसराज

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Viral News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।