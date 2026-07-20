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पति अलवर से गया था पत्नी को लेने बिजनौर; जंगल से मिली दोनों की लाश

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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17 जुलाई को प्रेमनगर के एक व्यक्ति ने सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। बाइक की चाबी इग्निशन में लगी थी और उस पर एक महिला का हैंडबैग टंगा हुआ था। पहचान होने पर उसने तुरंत पुलिस और परिवार को सूचना दी।

पति अलवर से गया था पत्नी को लेने बिजनौर; जंगल से मिली दोनों की लाश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के जंगल में मिले नवविवाहित दंपति के शवों ने राजस्थान के अलवर जिले के प्यारी बास शेखपुर गांव को गहरे सदमे में डुबो दिया है। छह महीने पहले ही सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले सतविंदर सिंह और अमनदीप कौर अब इस दुनिया में नहीं हैं। अमनदीप तीन महीने की गर्भवती थीं और दोनों परिवार घर में आने वाले नए मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन एक ही पल में सारी खुशियां मातम में बदल गईं।

मायके से लौटते वक्त हुआ संपर्क

परिवार के अनुसार, अमनदीप करीब 15 दिनों से अपने मायके बिजनौर में रह रही थीं। 15 जुलाई को सतविंदर उन्हें लेने पहुंचे थे। 16 जुलाई को दोनों मोटरसाइकिल से निकले और परिजनों को बताया कि वे सतविंदर का खराब मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए कोटद्वार जा रहे हैं। रास्ते में सतविंदर ने अपने पिता मगर सिंह को फोन कर पेटीएम के जरिए तीन हजार रुपये भेजने के लिए कहा। पिता ने तुरंत पैसे भेज दिए और दोनों के बीच आखिरी बार बातचीत हुई। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए।

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शाम तक नहीं लौटे तो बढ़ी चिंता

जब देर शाम तक दंपति घर नहीं पहुंचे तो परिवार की चिंता बढ़ गई। दोनों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने स्थानीय पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और तलाश शुरू कर दी गई।

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जंगल में मिली बाइक, फिर सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर

17 जुलाई को प्रेमनगर के एक व्यक्ति ने सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। बाइक की चाबी इग्निशन में लगी थी और उस पर एक महिला का हैंडबैग टंगा हुआ था। पहचान होने पर उसने तुरंत पुलिस और परिवार को सूचना दी। इसके बाद जंगल में तलाशी अभियान चलाया गया। रात करीब एक बजे पुलिस को एक पेड़ से लटके हुए दोनों के शव मिले। बताया गया कि सतविंदर का शव अमनदीप के दुपट्टे से और अमनदीप का शव सतविंदर की पगड़ी से लटका हुआ था। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन भी बरामद हुआ।

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परिवार ने लगाए हत्या के गंभीर आरोप

परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका दावा है कि दोनों के हाथ बंधे हुए थे और जिस पेड़ की डाल से शव लटके मिले, वह इतनी पतली और नीची थी कि उस पर आत्महत्या संभव नहीं लगती। परिवार का कहना है कि दोनों के पैर घुटनों से मुड़े हुए थे, जिससे पूरी घटना पर और अधिक संदेह पैदा होता है।

दुष्कर्म और मारपीट का भी आरोप

परिवार ने आरोप लगाया कि अमनदीप के साथ हत्या से पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनका कहना है कि उसके गुप्तांगों पर चोट के निशान थे, जबकि सतविंदर के शरीर पर भी कई गंभीर चोटें मिलीं। परिवार का दावा है कि दोनों के साथ पहले बेरहमी से मारपीट की गई और फिर उनकी हत्या कर शवों को पेड़ से लटका दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दंपति के गहने, नकदी और अन्य सामान सुरक्षित मिले, जिससे लूटपाट की आशंका नहीं लगती। आरोप है कि हमलावर केवल मोबाइल फोन तोड़कर फरार हो गए।

पोस्टमार्टम के बाद उठी निष्पक्ष जांच की मांग

शनिवार को दोनों शवों को नौगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहां परिवार और स्थानीय लोगों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। नौगांव थाना प्रभारी हरदयाल सिंह यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी। हालांकि, परिवार दूसरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए सहमत नहीं हुआ और शवों को अपने गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

एक साथ बुझ गए तीन जीवन

सतविंदर स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। अमनदीप के गर्भ में पल रहा तीन महीने का शिशु पूरे परिवार के लिए नई खुशियों का प्रतीक था। लेकिन अब दोनों परिवारों के घरों में सन्नाटा पसरा है। एक साथ तीन जिंदगियां खत्म होने की इस दर्दनाक घटना ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोगों को झकझोर दिया है। अब हर किसी की नजर पुलिस जांच पर है, ताकि इस रहस्यमयी मौत का सच सामने आ सके।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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