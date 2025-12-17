एक मिनट की टक्कर, दस मिनट की आग और उम्रभर का दर्द; दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कैसे भस्म हुई 3 ज़िंदगी
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार रात जो हुआ, वह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक के बाद एक हुई चूक की कहानी थी।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार रात जो हुआ, वह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक के बाद एक हुई चूक की कहानी थी। तेज रफ्तार, अंधेरी रात, अज्ञात वाहन की टक्कर और समय पर मदद न मिल पाना—इन सबने मिलकर तीन युवकों की जिंदा जलकर मौत की पटकथा लिख दी।
रात करीब एक बजे रैणी थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अपनी लेन में आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान ड्राइवर साइड से किसी वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही संतुलन बिगड़ा और सेकेंडों में पिकअप से आग की लपटें उठने लगीं। एक्सप्रेस-वे की तेज हवा ने आग को और भड़का दिया।
चश्मदीदों के मुताबिक, “लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई पास नहीं जा सका।”
आग इतनी भीषण थी कि पिकअप में बैठे तीन युवक बाहर निकल ही नहीं पाए। उनकी मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस जब पहुंची, तो शव सीट से चिपके हुए मिले। यह मंजर इतना डरावना था कि रेस्क्यू टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।
मृतकों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। तीनों किसी काम से यात्रा कर रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर आखिरी बन जाएगा।
हादसे में पिकअप का ड्राइवर हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) किसी तरह बाहर निकल पाया, लेकिन वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि—
अगर एक्सप्रेस-वे इतना हाई-टेक है, तो फायर और मेडिकल रिस्पॉन्स इतना लेट क्यों पहुंचा?
स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद काफी देर तक आग जलती रही। अगर शुरुआती मिनटों में फायर टेंडर पहुंच जाता, तो शायद जान बच सकती थी।
पुलिस का मानना है कि पिकअप को टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों द्वारा टक्कर मारकर भाग जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब पूरी जांच सीसीटीवी फुटेज के भरोसे है।
तीनों शव रैणी अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवाए गए हैं। वाहन नंबर के आधार पर परिजनों को सूचना दी जा चुकी है। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को हंसते-मुस्कुराते विदा किया था, उनके लिए वह रात अब कभी खत्म नहीं होगी।
