रेकी से लेकर बिना मोबाइल तक... अलवर में GST अधिकारी के घर लूट का हुआ खुलासा
अलवर में जीएसटी अधिकारी के घर हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में अबतक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि एक आरोपी अभी भी फरार हैं।
राजस्थान में अलवर के शालीमार नगर में जीएसटी अधिकारी के घर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि जीएसटी अधिकारी ओम प्रकाश के घर हुई लूट की वारदात पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया था।
वारदात से पहले आरोपियों ने कई दिनों तक घर और क्षेत्र की रेकी की थी। इसके बाद सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उनके ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसके बावजूद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पहले से गंभीर अपराध दर्ज हैं
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामगढ़ और खैरथल-तिजारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ पहले से ही लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी कई बार जेल भी जा चुके हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने पैदल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके।
100 फीसदी बरामदगी का आश्वासन
पुलिस सूत्रों ने बताया कि लूटी गई नकदी और जेवरात की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने लूट की रकम से एक मोटर साइकिल भी खरीदी है। पुलिस ने दावा किया है कि मामले में चोरी किए गए माल की 100 फीसदी बरामदगी की कोशिश की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि आरोपियों से हथियारों की बरामदगी की भी कोशिश की जा रही है और रविवार को उन्हें मौके पर ले जाकर वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जाएगा।
जयपुर रेंज के आईजी मामले पर क्या बोले?
इस बीच, जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश भी अलवर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया था कि पुलिस जल्द ही वारदात का खुलासा करेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी सहित पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करके पुलिस दलों से अब तक की जांच और मिले सुरागों की जानकारी ली।
बंधक बनाकर मारपीट भी की थी
आपको बता दें कि बदमाशों ने जीएसटी अधिकारी के घर पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की थी और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे।
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