जानिए कैसे तांत्रिक के जुनून ने उजाड़ दिया राजस्थान का भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही गूंजती हैं रहस्यमय चीखें
कहते हैं कि राजस्थान की मिट्टी में जितनी शान है, उतनी ही दास्तानें भी दबी पड़ी हैं। कहीं महाराजाओं की महिमा के किस्से गूंजते हैं तो कहीं अधूरी मोहब्बत और सनक की कहानियाँ। इन्हीं में एक नाम है भानगढ़ किला, जिसे देश के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में गिना जाता है। दिन में जितना भीड़भाड़ से भरा रहता है, शाम ढलते ही वही किला वीरान, सुनसान और सिहरन भरा हो जाता है।
स्थानीय लोगों का दावा है कि सूर्यास्त के बाद किले के अंदर से बच्चों के रोने, महिलाओं के सिसकने और किसी शादी जैसा माहौल बनने की आवाजें आती हैं। कई पर्यटक और स्थानीय लोग इन आवाज़ों को सुन चुके होने की बात कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस लगाए—और उनके अनुसार कुछ अनसुलझी नकारात्मक ऊर्जा जरूर मौजूद है।
भानगढ़ के गाइड राजेंद्र मीणा बताते हैं, “शाम 5 बजे के बाद किला खाली कर दिया जाता है। पुरातत्व विभाग ने सख़्त आदेश दे रखे हैं सूर्यास्त के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और सच कहें तो इलाके के लोग भी तब इस ओर नजर तक नहीं करते।
500 साल पुराना यह किला अपने स्थापत्य के लिए जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा अपनी तांत्रिक कथा के लिए बदनाम है। कथा के अनुसार
आमेर शासक राजा भगवंत दास द्वारा बसाई गई इस बस्ती को बाद में राजा माधो सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। इसी दौरान तांत्रिक सिंदू सेवड़ा रानी रत्नावती के रूप-गुणों पर मोहित हो गया। रानी महाकालेश्वर की भक्त थीं और कई सिद्धियों की जानकार भी।
सिंदू सेवड़ा ने रानी को अपने वश में करने के लिए तंत्र-मंत्र वाला इत्र तैयार किया और उसे रानी की दासियों के जरिए भिजवा दिया। लेकिन रानी के हाथ में आते ही उन्हें चाल समझ में आ गई। उन्होंने वह शीशी उठाकर बाजार के पास तांत्रिक की छतरी पर फेंक दी।
इत्र का असर उसी पर उलटा पड़ गया। तड़पते-तड़पते उसने मरने से पहले पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया—कि यह नगर उजड़ जाएगा और इसकी हर दीवार बर्बादी का रोना रोएगी।
कहते हैं कि उसके बाद किले पर मुसीबतों का ऐसा सिलसिला टूटा कि कभी संभल नहीं पाया। कभी युद्ध, कभी अकाल आखिरकार पूरा शहर खंडहर बन गया।
किला कभी 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अब उसमें केवल 4 मंजिलें बची हैं। इसके आसपास की पूरी बस्ती तीन सुरक्षा दीवारों से घिरी थी। अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, हनुमान गेट, फूलबाड़ी और दिल्ली गेट ये पाँचों द्वार आज भी इतिहास की कहानी कहते हैं।
गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराय और मंगला देवी मंदिर आज भी यहां मौजूद हैं। गोपीनाथ मंदिर की सोने की मूर्ति प्राचीन काल में चोरी हो चुकी है।
पुरातत्व विभाग ने सुरक्षा के चलते तहखानों और सुरंगों को बंद कर दिया है। स्थानीय मानते हैं कि इन्हीं बंद क्षेत्रों में सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होती हैं।
दिन में यह जगह आम पर्यटन स्थल की तरह जीवंत दिखती है। सेल्फी, गाइडेड टूर, इतिहास की बातें—सब कुछ। लेकिन जैसे ही सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपता है, यहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे किला अपने दर्द को बयां करने लगता हो।
कहानी चाहे श्राप की हो, तांत्रिक की सनक की या इतिहास की—भानगढ़ आज भी भारत का सबसे रहस्यमयी स्थान बना हुआ है।
