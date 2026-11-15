यूट्यूबर मीनू राज और उनके परिवार पर जानलेवा हमला, हथौड़े, कुल्हाड़ी और तलवार लेकर पहुंचे 20 लोग
थ्रेसर से कड़वी काटने को लेकर शुरु हुए इस विवाद में मीनू राज समेत कुल चार लोग घायल हो गए। इसके अलावा रास्ते को लेकर भी दोनों पक्ष में कहासुनी हुई थी।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर मीनू राज प्रजापत के घर पर करीब 20 हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में मीनू राज भी चोटिल हुई हैं। यह हमला मीनू राज के राजस्थान स्थित खैरथल-तिजारा जिले के घर में हुआ है। हमले के बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है तो वहीं मीनू राज उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोटकासिम थाना क्षेत्र के सारणवास गांव में 14 नवंबर की शाम 6 बजे यूट्यूबर के घर पर हमलावर हथौड़े, कुल्हाड़ी, तलवार, फरसी, बंकी और लाठी-डंडों के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने घर का गेट तोड़ दिया और फिर परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में मीनू राज समेत कुल चार लोग घायल हुए। मीनू राज के अलावा घायलों की पहचान उनके पति कुलदीप उर्फ केडी, पिता बाबूलाल प्रजापत और जेठ धनराज के रूप में हुई है। घटना के बाद चारों घायलों को इलाज के लिए किशनगढ़बास के एक अस्पताल लेकर आ गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया।
क्या है विवाद की वजह?
इंडिया टुडे के मुताबिक, मीनू राज के घर के पास ही मौजूद एक खेत में थ्रेसर से कड़वी (पशुओं का चारा) काटा जा रहा रहा था जिसके निकलने वाली गर्द उनके घर की तरफ आ रही थी। थ्रेसर का मुंह कथित तौर पर मीनू राज के घर की ओर था। बताया जा रहा है कि यह विवाद की पहली वजह बना। वहीं विवाद की एक दूसरी वजह रास्ता को लेकर हुआ झगड़ा भी बताया जा रहा है। दोनों पक्ष (थ्रेसर से कड़वी काटने वाले पक्ष और मीनू राज का परिवार) के बीच रास्ते को लेकर भी कहासुनी हुई थी। इसी के बाद मामले ने हिंसक रूप ले लिया था।
दूसरी ओर मुंह करने के लिए कहा गया था
बताया जा रहा है कि मीनू राज के पति कुलदीप ने थ्रेसर का मुंह दूसरी ओर करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि गर्द उनकी तरफ आ रही है। आरोप है कि संबंधित लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद ही उनकी पड़ोसियों से कहासुनी होने लगी। इसके बाद 20 लोगों ने एकसाथ उनके घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर उनके घर का गेट तोड़ दिया और फिर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले को देख पूरा परिवार घबरा गया।
वीडियो शेयर सख्त एक्शन की मांग कर रहे घायल
घटना के बाद मीनू राज उनके परिवार के सदस्यों ने अब आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग की है। आपको बता दें कि मीनू राज की सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा फैन फॉलोइंग है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है।
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