अलवर: बुलेट छुड़ाने आए समर्थकों का थाने में पथराव, कई पुलिस कर्मी घायल; 20 पर केस दर्ज
पुलिस ने बाइक को जब्त किया और थाने ले आए इसके बाद उनके समर्थक पुलिस थाने पहुंचे और बाइक को छोड़ने की कहने लगे। पुलिस ने जब उन्हें नहीं छोड़ा तो भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया।
अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बीती रात को बुलेट बाइक पर स्टंट कर रहे दो बाइक को जब्त करने के बाद पुलिस पर पथराव करने के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। अलवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि बीती रात पुलिस गश्त के दौरान दो बाइक सवार बाइक से स्टंट कर रहे थे और बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ रहे थे।
पुलिस ने बाइक को जब्त किया और थाने ले आए इसके बाद उनके समर्थक पुलिस थाने पहुंचे और बाइक को छोड़ने की कहने लगे। पुलिस ने जब उन्हें नहीं छोड़ा तो भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया जिसमें थाना प्रभारी सहित कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। सरकारी गाड़ी को तोड़ दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में करीब बीस लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
दो युवकों को छुड़ाने का प्रयास किया
इधर अलवर जिले के गोबिंदगढ़ पुलिस थाने पर 100 से अधिक लोगों ने हमला कर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए दो युवकों को छुड़ाने का प्रयास किया गया। हमलावरों ने पुलिस थाने पर पथराव किया जिसमें थाना प्रभारी धर्म सिंह सहित कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और हमलावरों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा । थाना प्रभारी के आठ टांके आए हैं जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है ,जहां उनका इलाज चल रहा है। इस सूचना के बाद करीब एक दर्जन पुलिस थानों के थाना प्रभारी मय जाब्ते के गोविंदगढ़ पहुंचे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी भी गोविंदगढ़ थाना पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने इस मामले में करीब दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिसकर्मी से उलझ गए आरोपी
जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12 बजे गोविंदगढ़ के गोविंदगढ़ में भाटडा सिख समाज के दो युवक अपनी बुलेट गाड़ी से फटाका फोड़ रहे थे जिसका विरोध वहां के लोगों ने किया लेकिन नहीं माने जहां यह पटाखा फोड़ रहे थे वह जगह थाने से थोड़ी सी ही दूरी पर है। एक व्यक्ति ने गोविंदगढ़ थाने में सूचना दी वहां पर तैनात एएसआई बलवीर मौके पर गया उन्होंने उन लड़कों को मना किया कि यहां से चले जाओ लेकिन वो नहीं माने और पुलिसकर्मी से उलझ गए और उसकी वर्दी पकड़ ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उन दोनों युवकों को गाड़ी सहित पड़कर थाने ले आई। इतने में कुछ लोग उनको छुड़ाने के लिए आ गए हमलावर एक युवक को छुडा ले गए और एक को बैरक में बंद कर दिया।
थाने पर ईंटों से हमला
बैरक में बंद करने के बाद थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने थाना प्रभारी धर्म सिंह को इसकी सूचना दी। जितने में धर्म सिंह थाने पहुंचते इतने में सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने पहुंची और बैरक से छुड़ाने का प्रयास किया पुलिस ने उन पर लाठी भी बरसाईं और उनको थाने से खदेड़ने की कोशिश की। थाने के पास ही चल रहे निर्माण कार्य के दौरान आई ईंटों का उपयोग करते हुए हमलावरों ने थाने पर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया और पथराव इतना जबरदस्त था कि थाना प्रभारी के चेंबर तक हमलावर पहुंच गए और एक ईंट थाना प्रभारी के मुंह पर जाकर लगी जिसको गंभीर चोट आई है और खून से लथपथ हो गए। इसके बाद पुलिस ने वहां लाठी चार्ज कर भगाने की कोशिश की लेकिन तनावपूर्ण स्थिति रही। तुरंत ही अलवर अधिकारियों को सूचित किया गया। अलवर से पुलिस एक दर्जन थाने की पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी अलवर से रवाना हुए और वहां पर गोविंदगढ़ पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 20 जनों को हिरासत में लिया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस जाब्ता कम था और उस वक्त पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे। हमलावरो ने पथराव इतना किया कि थाना प्रभारी की चोट से निकले खून से सारा चैंबर लथपथ हो गया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि ये लोग इसी तरह परेशान करते हैं रात्रि में बाइकों से निकलते हैं और बुलेट बाइक का साइलेंसर के द्वारा पटाखा फोड़ते हैं और इन लोगों ने यहां पर खुलेआम गुंडागर्दी मचाई हुई है।
रिपोर्ट - हंसराज
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