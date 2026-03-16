खेत में पानी से भरा था गड्ढा, दो सगे भाईयों की डूबने से मौत; परिवार में पसरा मातम
शक होने पर ग्रामीणों ने आसपास खोजबीन शुरू की और जब गड्ढे के पानी में झांककर देखा तो दोनों बच्चों के शव अंदर दिखाई दिए। यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद लोग चौंक गए और तुरंत गांव में सूचना दी गई।
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर गांव में रविवार शाम से लापता दो सगे नाबालिग भाइयों के शव सोमवार को खेत में बने गहरे गड्ढे में भरे पानी से मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल छा गया। यह दर्दनाक घटना अलवर जिले के ग्रामीण अंचल में घटित हुई, जहां दोनों बच्चे रविवार शाम को घर से खेलने के लिए निकले थे लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर तलाश की, रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई।
सोमवार दोपहर को शेखपुर के जंगल से लगे खेतों में कुछ ग्रामीणों को बच्चों के कपड़े और चप्पल पानी से भरे एक गड्ढे के बाहर पड़े दिखाई दिए। शक होने पर ग्रामीणों ने आसपास खोजबीन शुरू की और जब गड्ढे के पानी में झांककर देखा तो दोनों बच्चों के शव अंदर दिखाई दिए। यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद लोग चौंक गए और तुरंत गांव में सूचना दी गई। कुछ ही समय में सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए।
पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि दोनों भाई खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंच गए और संभवत पैर फिसलने से उसमें गिर गए, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही परिवार के चिराग थे और उनकी अचानक मौत से घर पूरी तरह सूना हो गया है।
किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलने पर राज्य सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की पूरी जांच करने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
बारिश या सिंचाई का पानी भर जाता है
पुलिस ने बताया कि आसपास के खेतों में बने खुले और गहरे गड्ढे, जिनमें बारिश या सिंचाई का पानी भर जाता है, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से ऐसे स्थानों को सुरक्षित करने और बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की अपील की है। यह घटना न केवल एक परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए असहनीय त्रासदी बन गई है। दो मासूम भाइयों की असमय मौत ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं और लोग यही कह रहे हैं कि काश समय रहते बच्चों को बचाया जा सकता।
रिपोर्ट - हंसराज
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