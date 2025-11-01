Hindustan Hindi News
अलवर में तेज रफ्तार थार ने छीन ली 4 जिंदगियां,200 मीटर तक सड़क पर बिखरे शव; शादी से लौट रहा था परिवार

संक्षेप: अलवर जिले में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सदर थाना क्षेत्र के छठी मील के पास एक तेज रफ्तार थार कार ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पूरे परिवार की मौके पर ही मौत हो गई।

Sat, 1 Nov 2025 11:00 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
अलवर जिले में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सदर थाना क्षेत्र के छठी मील के पास एक तेज रफ्तार थार कार ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पूरे परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था।

पुलिस के अनुसार, हादसा शनिवार रात करीब 8 बजे हुआ। बाइक पर पांच लोग सवार थे — पति-पत्नी, उनका दो साल का बेटा और दो भतीजियां। अचानक पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद बाइक सवार सभी सड़क पर गिर पड़े, जबकि थार कार कई मीटर दूर जाकर रुकी। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया।

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पति महेंद्र (35) का शव करीब 200 मीटर दूर, पत्नी गुड्डी (35) घायल अवस्था में 100 मीटर दूर, जबकि बेटा पूर्वांश (2) और भतीजी पायल (8) के शव सड़क पर 100 मीटर के दायरे में बिखरे मिले। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि चार वर्षीय खुशबू, जो गंभीर रूप से घायल है, थार की छत पर 500 मीटर दूर घायल अवस्था में पाई गई।

स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने थार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक महेंद्र नांगल खेड़ा गांव का निवासी था। वह अपने चचेरे भाई मोहन के बेटे की शादी में परिवार के साथ शालीमार गया था। रात में सभी लोग एक ही बाइक पर बैठकर घर लौट रहे थे। छठी मील के पास पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि पूरा परिवार सड़क पर जा गिरा। हादसे में महेंद्र, उसकी पत्नी, बेटे और भतीजी की जान चली गई, जबकि छोटी भतीजी खुशबू घायल हो गई।

एएसआई बंशीलाल ने बताया कि थार सवार हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाहन को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया गया है। परिजनों की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि छठी मील क्षेत्र में आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से स्पीड कंट्रोल या बैरिकेडिंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।

इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, माहौल मातम में बदल गया। घर के आंगन में चार जनाजे एक साथ रखे जाने से हर किसी की आंखें नम हो गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अलवर पुलिस ने बताया कि हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके।

