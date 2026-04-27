'पहले पिट, फिर बाद में बताऊंगा'... अलवर में प्राइवेट स्कूल टीचर की क्रूरता, छात्र को बेरहमी से पीटा
परिजनों के अनुसार मारपीट के दौरान छात्र के दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए जब छात्र जमीन पर गिर गया, तब भी शिक्षक ने पिटाई जारी रखी। छात्र के हाथ, कमर और पैरों में गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं।
राजस्थान में कोटपुतली बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में देवी माता मंदिर रोड स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में शिक्षक की क्रूरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के एक टीचर ने कक्षा-सात के छात्र को प्रार्थना सभा के दौरान करीब 10 मिनट तक डंडे से बेरहमी से पीटा। इससे छात्र के दाहिने हाथ से खून बहने लगा और उसके शरीर पर 15 से 20 जगह चोटों एवं डंडे के निशान उभर आए।
पीड़ित छात्र के पिता ने बानसूर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 24 अप्रैल को सुबह करीब साढ़े नौ बजे प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षक ने उनके बेटे को सबके सामने बुलाया और बिना किसी कारण बताए डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब छात्र ने पूछा कि उसे क्यों मारा जा रहा है, तो शिक्षक ने धमकाते हुए कहा, "पहले पिट, फिर बाद में बताऊंगा।"
हाथ में गंभीर चोट लगी
परिजनों के अनुसार मारपीट के दौरान छात्र के दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए जब छात्र जमीन पर गिर गया, तब भी शिक्षक ने पिटाई जारी रखी। छात्र के हाथ, कमर और पैरों में गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं।
बच्चा मानसिक रूप से डरा
परिजनों ने बताया कि घटना के बाद बच्चा मानसिक रूप से भी काफी डरा हुआ है और स्कूल जाने से इनकार कर रहा है। आरोप है कि सुबह हुई घटना की जानकारी स्कूल मैनेजमेंट ने परिजनों को दोपहर करीब डेढ़ बजे दी। जब परिजन स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उन्हें काफी देर तक टालमटोल किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस में शिकायत की बात सामने आने पर स्कूल मैनेजमेंट ने मामला दबाने और टीचर को बचाने की कोशिश की। आरोपी टीचर ने कथित रूप से कहा, “पुलिस केस कर लो, उससे क्या होगा।”
बेटी के साथ भी मारपीट का दावा
पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2021-22 में इसी स्कूल में उनकी बेटी के साथ भी मारपीट की घटना हुई थी। लगातार दूसरी बार परिवार के बच्चों के साथ ऐसी घटना होने से परिजन बेहद आक्रोशित हैं। परिजनों ने आशंका जताई है कि स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन फुटेज उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहा है।
स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग
बानसूर पुलिस ने शिक्षक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र के अभिभावकों में भारी रोष है। लोगों ने शिक्षा विभाग से स्कूल की मान्यता रद्द करने और टीचर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मालूम हो कि आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में बच्चों के साथ मार पिटाई करना पूरी प्रतिबंधित है।
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