सोने की अंगूठी के लिए सास ने टॉर्चर किया, अलवर में 6 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर जिले में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के मदनपुरी गांव में 6 महीने की गर्भवती विवाहिता ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। 

Jan 08, 2026 06:39 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के अलवर जिले में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के मदनपुरी गांव में 6 महीने की गर्भवती विवाहिता ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका के पीहर पक्ष ने सास और ननद पर सोने की अंगूठी और अन्य दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और दो दिन बाद उसका पेपर भी था।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान गायत्री उर्फ मंजू (21) के रूप में हुई है। डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि गायत्री की शादी मई 2025 में मदनपुरी निवासी गौरव के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों की ओर से दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दी गई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

मजदूरी छोड़ अस्पताल पहुंचे पिता, बेटी का शव देख टूटा परिवार

मृतका के पिता संतोष ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4 बजे उनके समधी का फोन आया और तुरंत अस्पताल आने को कहा गया। उस समय वे मजदूरी कर रहे थे। काम छोड़कर जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्हें अपनी बेटी की लाश मिली। संतोष ने बताया कि गायत्री 6 महीने की गर्भवती थी, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

संतोष का कहना है कि बेटी की सास और ननद शुरू से ही दहेज को लेकर ताने मारती थीं। विशेष रूप से सोने की अंगूठी को लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। कई बार बेटी ने इशारों में परेशानी बताई, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी गायत्री

परिजनों के अनुसार गायत्री पढ़ाई में होशियार थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। दो दिन बाद उसका एक महत्वपूर्ण पेपर भी था। परिवार को उम्मीद थी कि शादी के बाद भी वह पढ़ाई जारी रखेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन घरेलू प्रताड़ना ने उसकी जिंदगी छीन ली।

“खुश रहेगी” सोचकर की थी शादी

पिता संतोष ने भावुक होते हुए कहा कि गौरव घर का इकलौता बेटा था, इसलिए उन्हें लगा था कि बेटी को वहां किसी तरह की कमी या परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा, “मैंने बेटी की शादी यह सोचकर की थी कि वह खुश रहेगी, लेकिन सास और ननद ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि मेरी बेटी यह कदम उठाने को मजबूर हो गई। अब जब बेटी ही नहीं रही, तो उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं बचा।”

तिल कूटनी चौथ के दिन हुआ था विवाद

मृतका के पिता ने बताया कि घटना से दो दिन पहले तिल कूटनी चौथ का व्रत था, जिसे गायत्री ने भी रखा था। उसी दिन घर में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बारे में गायत्री ने अपने पिता और मां को फोन पर बताया था। हालांकि उसने यह नहीं जताया कि वह किसी बड़े तनाव में है।

पति फैक्ट्री में करता है नौकरी

पुलिस के अनुसार मृतका का पति गौरव अलवर शहर में आयशर फैक्ट्री में नौकरी करता है। घटना के समय वह घर पर मौजूद था या नहीं, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है।

पुलिस जांच जारी

डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर सास और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

