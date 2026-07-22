अलवर के पाटा गांव में भड़की हिंसा; पूर्व BJP जिला अध्यक्ष के परिवार पर हमला, 4 महिलाएं घायल

हमले में त्रिलोचन कौर के अलावा नवनीत कौर (37) पुत्री दर्शन सिंह, कर्मजीत कौर (35) पुत्री मनोहर सिंह और हरचरण कौर (62) पत्नी दर्शन सिंह भी घायल हुई हैं। सभी घायलों का उपचार कराया गया है

राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ उपखंड के नौगांवा थाना क्षेत्र स्थित पाटा गांव में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हाल ही में चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा के परिवार पर कथित तौर पर विपक्षी पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में चार महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलने पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

कृपाण और अन्य हथियारों से हमले का आरोप परिजनों का आरोप है कि अवतार सिंह के बेटों सहित कई लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने कृपाण सहित अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे परिवार की महिलाओं को गंभीर चोटें आईं।

घटना में सबसे अधिक घायल त्रिलोचन कौर (50) पत्नी आशा सिंह हुई हैं। परिजनों के अनुसार उनके कमर से पीठ तक करीब डेढ़ फुट लंबा गहरा घाव हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अलवर के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।

चार महिलाएं हुईं घायल हमले में त्रिलोचन कौर के अलावा नवनीत कौर (37) पुत्री दर्शन सिंह, कर्मजीत कौर (35) पुत्री मनोहर सिंह और हरचरण कौर (62) पत्नी दर्शन सिंह भी घायल हुई हैं। सभी घायलों का उपचार कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज अलवर में जारी है।

परिवार का कहना है कि हमला जान से मारने की नीयत से किया गया था। घटना के दौरान महिलाओं को निशाना बनाया गया और धारदार हथियारों से वार किए गए।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप परिवार की सदस्य मनजीत कौर ने बताया कि त्रिलोचन कौर को सबसे गंभीर चोट लगी है और उनका काफी खून बह चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष के लोगों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। उनके मुताबिक, परिवार पहले से ही तनाव के माहौल में रह रहा था और इस घटना ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया है।

परिजनों ने यह भी बताया कि गंभीर रूप से घायल त्रिलोचन कौर, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा की बहन की बेटी हैं।

पिछले सप्ताह आया था आजीवन कारावास का फैसला गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा सहित नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी।

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में इंद्रजीत सिंह पाटा के अलावा अनूप सिंह, कमलजीत सिंह, गुरवचन सिंह, जसपाल सिंह, कुलवंत सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि ताजा हमला इसी पुराने विवाद और हालिया अदालत के फैसले के बाद उपजे तनाव से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

गांव में बढ़ाई गई पुलिस सतर्कता घटना की सूचना मिलते ही नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों पक्षों से जानकारी जुटा रही है और हमले के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कर रही दोनों पक्षों के आरोपों की जांच फिलहाल पुलिस ने मामले में किसी भी पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि घायलों के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। यदि जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।