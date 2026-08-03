अलवर के 4 युवक पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे; मिलिट्री इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़े

सूत्रों के मुताबिक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अलवर के ईटाराणा आर्मी छावनी क्षेत्र के पास स्थित झोपड़ी गांव से उमेश जाटव और उसके तीन दोस्तों संजय जाटव, धारा जाटव और आकाश जाटव को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी उमेश जाटव से उद्योग नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है

सूत्रों के मुताबिक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अलवर के ईटाराणा आर्मी छावनी क्षेत्र के पास स्थित झोपड़ी गांव से उमेश जाटव और उसके तीन दोस्तों संजय जाटव, धारा जाटव और आकाश जाटव को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी उमेश जाटव से उद्योग नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है

राजस्थान के अलवर जिले से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच और जम्मू की मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) की संयुक्त कार्रवाई में चार युवकों को पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पैसे के लालच में आर्मी छावनी, रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेन की आवाजाही से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं, फोटो और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचा रहे थे। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट और बैंक खातों से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

ईटाराणा आर्मी छावनी क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी सूत्रों के मुताबिक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अलवर के ईटाराणा आर्मी छावनी क्षेत्र के पास स्थित झोपड़ी गांव से उमेश जाटव और उसके तीन दोस्तों संजय जाटव, धारा जाटव और आकाश जाटव को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी उमेश जाटव से उद्योग नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है, जबकि उसके तीनों साथियों को अलग स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

दोस्तों को भी पैसों का लालच दिया जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमेश जाटव ने अपने दोस्तों के बैंक खातों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने कथित तौर पर उनके खातों में पैसे डलवाने के लिए उनका QR कोड और बैंक संबंधी जानकारी ली। पूछताछ में उसके दोस्त संजय जाटव ने बताया कि उमेश अक्सर कहता था कि “मोटे पैसे आएंगे” और इसी लालच में वह दोस्तों पर भी खर्च करता था।

संजय के मुताबिक उन्होंने कई बार उमेश को समझाया कि देश के साथ गद्दारी मत करो, वरना एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसके बावजूद उमेश ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े लोगों के संपर्क में बना रहा।

महिलाओं के नाम से बने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ संपर्क प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपियों का संपर्क पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से था। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि हैंडलर्स ने फर्जी पहचान और महिलाओं के नाम से बनाए गए सोशल मीडिया प्रोफाइल तथा व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए युवकों से संपर्क किया। पहले दोस्ती की गई और फिर धीरे-धीरे पैसों का लालच देकर उनसे सैन्य और रणनीतिक महत्व की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया।

आर्मी कैंट और वंदे भारत ट्रेन पर थी नजर जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ईटाराणा सैन्य छावनी क्षेत्र की गतिविधियों, रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेन की आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं, फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां साझा की गईं और उनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना असर पड़ सकता था। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेकर जांच कर रही हैं।

मोबाइल, चैट और बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो और बैंक खातों की गहन जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि पैसों का लेन-देन अलग-अलग बैंक खातों के जरिए किया गया हो सकता है। एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि आरोपियों को कितनी रकम मिली और उसके पीछे कौन लोग सक्रिय थे।

नेटवर्क के विस्तार की भी जांच जांच एजेंसियों को आशंका है कि मुख्य आरोपी ने पैसों के लालच में अपने कुछ अन्य परिचितों को भी इस कथित जासूसी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की थी। इसी आधार पर कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल फोन व डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं।