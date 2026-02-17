Hindustan Hindi News
अलवर: स्टील फेक्ट्री के नाम से लाइसेंस और बनाया जा रहे थे पटाखे, प्रशासन ने लिया एक्शन

Feb 17, 2026 04:47 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
एडीएम ने बताया की प्रशासनिक टीम ने रीको के प्लॉट संख्या जी-1/682 स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में पॉपअप पटाखों का बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा था। यह फैक्ट्री कितने दिनों से चल रही थी इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है।

अलवर: स्टील फेक्ट्री के नाम से लाइसेंस और बनाया जा रहे थे पटाखे, प्रशासन ने लिया एक्शन

अलवर जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसी कड़ी में मंगलवार को एक और अवैध पटाखा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की सूचना लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे है और मामले में नजर बनाए हुए है। साथ ही फैक्टरी मालिक का फोन बंद आ रहा है।

खैरथल तिजारा एडीएम सुमित्रा मिश्र ने बताया की सुबह सूचना मिली कि भिवाडी में और पटाखा फैक्ट्री संचालित है। मौके पर गए तो फेक्ट्री पर ताला लगा हुआ था जिसके बाद मालिक को फोन किया तो उसने कहा कि अभी खुलवाता हूं लेकिन एक घंटे बाद भी जब ताला नहीं खुला तो उसके बाद ताला तोड़ा गया जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। साथ ही अंदर जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। फैक्ट्री में भारी मात्रा में पटाखा बनाकर जमा किया हुआ था। साथ ही संदिग्ध सामान मिला जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही। एडीएम ने बताया की प्रशासनिक टीम ने रीको के प्लॉट संख्या जी-1/682 स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में पॉपअप पटाखों का बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा था।

ब्लास्ट वाली जगह से 500 मीटर दूर दूसरी फैक्ट्री

एडीएम सुमित्रा मिश्र ने बताया की यह फैक्ट्री खुशखेड़ा ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर दूर थी और धमाके से दो दिन पहले तक पूरी तरह सक्रिय थी। ब्लास्ट के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया था। जिसके बाद एडीएम , डीएसपी मौके पर पहुंचे थे। साथ ही प्रशासन के द्वारा फैक्टरी का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। यह फैक्ट्री कितने दिनों से चल रही थी इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है।

