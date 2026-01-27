अलवर का बेखौफ बदमाश: एक मर्डर के बाद बोला- 5 और कर दूं तो भी मिलेगी उतनी ही सजा; दहशत में लोग
घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
अलवर जिले के भगवाड़ी खुर्द गांव में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई, जब कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान हुई कहासुनी के बाद हरियाणा के मांदी गांव निवासी लोकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से गांव में खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया और लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया।
सोमवार रात भगवाड़ी गांव में कुआ पूजन का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान सोनू नामक युवक ने लोकेश यादव को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गांव में अफरा-तफरी का माहौल
घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। वारदात के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। एहतियात के तौर पर पुलिस ने गांव में अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस ने मृतक लोकेश यादव के शव को कब्जे में लेकर बहरोड़ की मोर्चरी में रखवा कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।
आपसी विवाद का मामला
बहरोड डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया की क्षेत्र के भगवाड़ी गांव में कुआं पूजन के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। ये प्रथम दृष्टया आपसी विवाद का मामला नजर आ रहा है। लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
सख्त कार्रवाई की जाएगी
वारदात के बाद और लोगों की हत्या करने की धमकी
वहीं मामले में गांव के अन्य लोगों ने बताया की रात को युवक को गोली मारने वाला बदमाश सोनू अपने साथी के साथ आया और घरों के दरवाजों को पीटते हुए फायरिंग कर और लोगों को मारने की धमकी देकर गया। इस दौरान उसने कहा कि ‘एक हत्या की भी वहीं सजा है जितनी 5 की है, अब में और लोगों को मारकर ही जाऊंगा।’
