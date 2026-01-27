Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़अलवरAlwar fearless boy if I do five more I will get the same punishment
अलवर का बेखौफ बदमाश: एक मर्डर के बाद बोला- 5 और कर दूं तो भी मिलेगी उतनी ही सजा; दहशत में लोग

अलवर का बेखौफ बदमाश: एक मर्डर के बाद बोला- 5 और कर दूं तो भी मिलेगी उतनी ही सजा; दहशत में लोग

संक्षेप:

घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

Jan 27, 2026 03:28 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
अलवर जिले के भगवाड़ी खुर्द गांव में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई, जब कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान हुई कहासुनी के बाद हरियाणा के मांदी गांव निवासी लोकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से गांव में खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया और लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया।

सोमवार रात भगवाड़ी गांव में कुआ पूजन का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान सोनू नामक युवक ने लोकेश यादव को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

गांव में अफरा-तफरी का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। वारदात के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। एहतियात के तौर पर पुलिस ने गांव में अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस ने मृतक लोकेश यादव के शव को कब्जे में लेकर बहरोड़ की मोर्चरी में रखवा कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

आपसी विवाद का मामला

बहरोड डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया की क्षेत्र के भगवाड़ी गांव में कुआं पूजन के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। ये प्रथम दृष्टया आपसी विवाद का मामला नजर आ रहा है। लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

सख्त कार्रवाई की जाएगी

घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बहरोड़ सदर थाना पुलिस का कहना है कि मामले में शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

वारदात के बाद और लोगों की हत्या करने की धमकी

वहीं मामले में गांव के अन्य लोगों ने बताया की रात को युवक को गोली मारने वाला बदमाश सोनू अपने साथी के साथ आया और घरों के दरवाजों को पीटते हुए फायरिंग कर और लोगों को मारने की धमकी देकर गया। इस दौरान उसने कहा कि ‘एक हत्या की भी वहीं सजा है जितनी 5 की है, अब में और लोगों को मारकर ही जाऊंगा।’

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
