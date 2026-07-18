अलवर में चुनावी रंजिश के मर्डर केस में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 9 को उम्रकैद

अदालत ने अपना फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।

राजस्थान के अलवर जिले में वर्ष 2016 के चर्चित चुनावी रंजिश हत्या मामले में करीब 10 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 दोषियों को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय सभी दोषी मूंछों पर ताव देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी चर्चा का विषय बन गया।

अदालत ने अपना फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। इस मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रिश्ते में मृतक अवतार सिंह के मामा बताए जाते हैं।

सरपंच चुनाव की हार बनी खूनी रंजिश की वजह अभियोजन पक्ष के वकील अभिमन्यु सिंह चौहान और अजय मोहन मुखिजा के अनुसार, घटना 10 जून 2016 की है। नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में सरपंच चुनाव के परिणाम आने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था।

बताया गया कि अवतार सिंह और इंद्रजीत सिंह अलग-अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे। जिस उम्मीदवार का समर्थन अवतार सिंह कर रहे थे, वह चुनाव जीत गया, जबकि इंद्रजीत सिंह के समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के बाद चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया।

हथौड़े, तलवार, चाकू और लाठियों से किया गया हमला अभियोजन के अनुसार, 10 जून 2016 की शाम करीब 6:30 बजे आरोपियों ने अवतार सिंह और उनके परिवार पर सुनियोजित हमला कर दिया। हमले में हथौड़े, तलवार, चाकू, लोहे के पाइप, हॉकी और लाठियों का इस्तेमाल किया गया।

हमले में गंभीर रूप से घायल हुए अवतार सिंह को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने नौगावां थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया और लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब फैसला आया है।

कोर्ट ने सभी दोषियों को सुनाई उम्रकैद मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

फैसले के बाद कोर्ट परिसर का दृश्य बना चर्चा का विषय सजा सुनाए जाने के बाद जब दोषियों को कोर्ट परिसर से बाहर लाया गया तो वे मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकलते दिखाई दिए। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसे लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

बेटे ने कहा- 10 साल 18 दिन बाद मिला इंसाफ फैसले के बाद मृतक अवतार सिंह के बेटे अजयपाल ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को 10 साल 18 दिन बाद न्याय मिला है।

अजयपाल ने बताया कि उनके पिता और इंद्रजीत सिंह रिश्ते में मामा-भांजे थे, लेकिन सरपंच चुनाव में दोनों अलग-अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। चुनाव परिणाम आने के बाद विरोधी पक्ष ने रंजिश में पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें उनके पिता की जान चली गई। उन्होंने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत का फैसला उनके परिवार के लिए न्याय लेकर आया है।