अलवर: मौत बनकर गिरी हाई वोल्टेज बिजली की तार, 35 बकरों की तड़प-तड़प कर निकली जान; बचे ग्रामीण

Feb 15, 2026 04:58 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सालपुर के गांव मोरेड़ा में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। गांव की बस्ती से होकर गुजर रही हाई वोल्टेज 11 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से करीब 35 बकरों की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत रही कि पशुपालक और आसपास मौजूद ग्रामीण बाल-बाल बच गए वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

अफरा-तफरी उस समय मच गई जब 11 केवी लाइन का तार टूटकर उस बाड़े पर गिर गया जहां बकरे-बकरियां बंधी हुई थीं। करंट फैलते ही पशु तड़पने लगे और कुछ ही पलों में 35 बकरों ने दम तोड़ दिया। मृत पशु इलियास पुत्र फूल खान के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में पशुपालक को करीब 10 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

लाइनमैन ने नहीं उठाया फोन

पूर्व सरपंच इमरान खान ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी। सरपंच द्वारा संबंधित लाइनमैन को कई बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। आरोप है कि समय पर बिजली आपूर्ति बंद नहीं की गई, जिससे करंट का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। इससे आसपास मौजूद लोगों की जान पर भी खतरा मंडराता रहा।

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

घटना की सूचना मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष देखा गया। उनका कहना है कि यदि समय रहते बिजली प्रवाह बंद कर दिया जाता तो नुकसान कम हो सकता था। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित पशुपालक को मुआवजा दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मृत पशुओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही

हादसे की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और पशुपालन विभाग को भी दी गई। दोपहर बाद पटवारी शैली मीणा मौके पर पहुंचीं और नुकसान का जायजा लिया। पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव की आबादी से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइनों की नियमित जांच करवाई जाए और ढीले और जर्जर तारों को तुरंत बदला जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है।

