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अचानक बदला अलवर का मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश, गिरे ओले; फसलों को हुआ भारी नुकसान

Mar 15, 2026 08:27 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के अलवर का मौसम अचानक बदल गया है। यहां शनिवार रात और रविवार सुबह तेज बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है।

अचानक बदला अलवर का मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश, गिरे ओले; फसलों को हुआ भारी नुकसान

अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में शनिवार रात को मौसम ने अचानक करवट ली। इस दौरान तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। दिनभर गर्मी से परेशान लोगों को भले ही कुछ राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई। रात करीब 11 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश कुछ ही देर में ओलों में बदल गई। कई स्थानों पर चने के दाने जितने बड़े ओले गिरे, जिससे खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा।

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गर्मी से मिली राहत

पिछले करीब 15 दिनों से क्षेत्र में लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग परेशान थे, लेकिन शनिवार रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ आई बारिश और ओलों ने तापमान में गिरावट ला दी, जिससे रात और रविवार सुबह मौसम ठंडा हो गया।

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क्या बोले किसान

किसान रामपाल ने बताया कि देर रात हुई बारिश के बाद गिरे ओलों से सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। इस समय गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल पककर तैयार है और फसल की कटाई भी चल रही है। ओलों की मार से कई खेतों में फसल जमीन पर बिछ गई, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। कुछ किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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बारिश और ओलों के कारण कई जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। तेज हवाओं से पेड़ और टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ। हालांकि किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं है।

क्या बोला मौसम विभाग

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्षेत्र में मौसम बदला है और अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और कटाई योग्य फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। अचानक बदले मौसम से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है।

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इनपुट: हंसराज

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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