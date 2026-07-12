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प्रेमिका के चलते युवक ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को मारी थी गोली, CCTV में कैद हुई घटना

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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अलवर शहर के नायरा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारने के मामले में पुलिस ने सुलझा लिया है। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

राजस्थान के अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुर्जा के पास नायरा पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े एक युवक द्वारा सेल्समैन को गोली मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत में यह मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की पड़ताल में यह पूरा घटनाक्रम प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ निकला।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर चौधरी ने बताया कि घायल सेल्समैन सचिन लगातार एक महिला को फोन करता था। उक्त महिला आरोपी की प्रेमिका बताई जा रही है। महिला ने अपने प्रेमी को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी ने वारदात की साजिश रची।

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प्रेमिका को फोटो भेजकर की पहचान

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले कठूमर क्षेत्र से एक बाइक चोरी कर अलवर पहुंचा। इसके बाद वह बुर्जा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां मौजूद सेल्समैन सचिन की फोटो खींचकर अपनी प्रेमिका को भेजी। महिला द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि यही युवक उसे फोन करता है, आरोपी ने सचिन पर फायरिंग कर दी। गोली सचिन के कंधे में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पहले अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया।

आरोपी से हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध हथियार और आठ कारतूस बरामद किए हैं। इनमें से एक कारतूस का इस्तेमाल फायरिंग में किया गया था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा रहा है।

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कठूमर से चोरी की थी बाइक

जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए जिस बाइक से अलवर आया था, वह उसने कठूमर क्षेत्र से चोरी की थी। बाइक चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इस संबंध में कठूमर थाने में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई के दौरान उसे चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं, पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि वह पहले भी किसी वारदात में शामिल रहा है या नहीं। दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई इस फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। अब पुलिस के खुलासे के बाद मामला प्रेम प्रसंग और एकतरफा विवाद से जुड़ा होने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट - हंसराज

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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