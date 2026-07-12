प्रेमिका के चलते युवक ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को मारी थी गोली, CCTV में कैद हुई घटना

अलवर शहर के नायरा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारने के मामले में पुलिस ने सुलझा लिया है। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

राजस्थान के अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुर्जा के पास नायरा पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े एक युवक द्वारा सेल्समैन को गोली मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत में यह मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की पड़ताल में यह पूरा घटनाक्रम प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ निकला।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर चौधरी ने बताया कि घायल सेल्समैन सचिन लगातार एक महिला को फोन करता था। उक्त महिला आरोपी की प्रेमिका बताई जा रही है। महिला ने अपने प्रेमी को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी ने वारदात की साजिश रची।

प्रेमिका को फोटो भेजकर की पहचान पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले कठूमर क्षेत्र से एक बाइक चोरी कर अलवर पहुंचा। इसके बाद वह बुर्जा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां मौजूद सेल्समैन सचिन की फोटो खींचकर अपनी प्रेमिका को भेजी। महिला द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि यही युवक उसे फोन करता है, आरोपी ने सचिन पर फायरिंग कर दी। गोली सचिन के कंधे में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पहले अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया।

आरोपी से हथियार और कारतूस बरामद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध हथियार और आठ कारतूस बरामद किए हैं। इनमें से एक कारतूस का इस्तेमाल फायरिंग में किया गया था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा रहा है।

कठूमर से चोरी की थी बाइक जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए जिस बाइक से अलवर आया था, वह उसने कठूमर क्षेत्र से चोरी की थी। बाइक चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इस संबंध में कठूमर थाने में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई के दौरान उसे चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं, पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि वह पहले भी किसी वारदात में शामिल रहा है या नहीं। दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई इस फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। अब पुलिस के खुलासे के बाद मामला प्रेम प्रसंग और एकतरफा विवाद से जुड़ा होने की बात सामने आई है।