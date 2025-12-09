अस्थि विसर्जन की थी तैयारी तभी आया फोन, ले जाएं अपने परिजन की लाश, अलवर में गजब का कांड

संक्षेप: अलवर जिला अस्पताल में गजब का कांड हो गया है। मॉर्च्युरी से कुछ लोग अपने परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य की लाश लेकर गए। शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया तभी फोन आया कि अपने संबंधी की लाश लेकर जाए। फिर परिजनों के होश उड़ गए।

अलवर जिला अस्पताल में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। अलवर जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी से कुछ लोग अपने परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य की लाश लेकर गए। परिवार ने शव का दाह संस्कार भी कर दिया। परिजन जब बुजुर्ग अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे तभी पुलिस का फोन आया कि आप लोग अस्पताल पहुंचे क्योंकि आपके परिवार के बुजुर्ग की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना है। इसके बाद तो परिजनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी से बुजुर्ग की लाश मिली थी। उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसी दौरान जीआरपी थाना क्षेत्र से ट्रेन के अंदर एक अन्य बुजुर्ग का शव मिला था। उसे भी मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। पहचान कराए जाने के दौरान राजगढ़ थाना क्षेत्र के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने समझा की मृतक उनका परिजन है।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हैरानी तब हुई जब दो दिन बाद जीआरपी थाना पुलिस का परिजनों को फोन आया कि उनके परिजन का पोस्टमार्टम कराना है और वे अस्पताल पहुंचें। यह सुनते ही परिजन स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि जिला अस्पताल ने उन्हें गलत शव थमा दी थी। पुलिस की सूचना मिलते ही परिजन हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की तैयारी छोड़कर तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचे।

उद्योग नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक करीब 50-52 साल से अपने घर से बाहर रहकर काम करता था, इसलिए परिजन उसे स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाए। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी अंजू महिंद्रा ने कहा कि हम नियमित प्रक्रिया के तहत 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाते हैं और परिजनों को सूचना भी दे दी गई थी। लेकिन शवों की अदला बदली कैसे हुई इस बारे में जांच कर रहे हैं।

परिजनों का आरोप है कि यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। अस्पताल को शव की पहचान के बाद सौंपना चाहिए था लेकिन जल्दबाजी के कारण उन्हें गलत शव दे दिया गया। फिलहाल परिजन जिला अस्पताल पहुंचकर अपने असली परिजन का शव लेने की प्रक्रिया में लगे हैं जबकि पुलिस नए सिरे से पोस्टमार्टम करवाने में जुटी है। अस्पताल प्रशासन के अधिकारी जवाब देने से कतराते नजर आए।