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'वादा दोस्ती का था', अलवर में ट्रेन के आगे क्यों कूद गया नाबालिग कपल; पुलिस ने बताई वजह

Apr 11, 2026 12:14 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के अलवर में एक नाबालिग कपल ने सुसाइड कर लिया। 12 वीं में पढ़ने वाले दोनों नाबालिग लड़का-लड़की के घरवालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों ने ये कदम उठाया।

'वादा दोस्ती का था', अलवर में ट्रेन के आगे क्यों कूद गया नाबालिग कपल; पुलिस ने बताई वजह

राजस्थान के अलवर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड ने ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और जो खुलासा किया वो चौंका देने वाला था। पुलिस ने बताया कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों घरवालों को ये रिलेशनशिप मंजूर नहीं था। इस बात से आहत होकर दोनों साथ आए और ट्रेन के आगे कूद गए।

पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग एक-दूसरे को जानते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे।लड़के ने हाल ही में लड़के ने 12वीं पास की थी और लड़की ने भी 12वीं में एडमिशन लिया था। लड़के ने मरने से पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी शेयर किया था।

मौत से पहले सोशल मीडिया पर मैसेज

सुसाइड करने से पहले लड़के ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया था जिसमें लिखा था। इसमें लिखा था, 'अचानक मर भी गया तो दुखी मत होना मेरे दोस्त, वादा दोस्ती का किया था ज़िंदगी का नहीं।

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क्या बोले परिजन

इस मामले की जानकारी देते हुए लड़के के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा शुक्रवार सुबह बिना किसी को बताए घर से निकल गया और बाद में लड़की के साथ रेलवे स्टेशन चला गया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी गड़बड़ का शक नहीं है। वहीं इस मामले पर बात करते हुए लड़की के पिता ने कहा कि वह गुरुवार देर रात तक घर पर थी और परिवार के साथ एक ही कमरे में सो रही थी। पिता ने बताया कि शुक्रवार को जब घरवाले उठे तो लड़की घर पर नहीं थी। उन्होंने बताया कि ढूंढने के बाद भी, वे उसे नहीं ढूंढ पाए। बाद में उन्हें पता चला कि वह लड़के के साथ रेलवे स्टेशन गई थी, जहां दोनों ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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