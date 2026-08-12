अलवर में 69 सफाईकर्मियों की नियुक्ति अटकी तो धरने पर बैठे वन मंत्री संजय शर्मा

मामला सामने आने के बाद मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की, लेकिन उन्हें अधिकारियों का रवैया सकारात्मक नहीं लगा। इसके बाद मंत्री सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और समुदाय के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए।

राजस्थान के अलवर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला बुधवार को उस समय गरमा गया, जब वन राज्य मंत्री संजय शर्मा खुद नगर निगम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ धरने पर बैठे मंत्री ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और साफ कहा कि जब तक पात्र सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र नहीं मिल जाते और उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वह धरना स्थल से नहीं उठेंगे।

मंत्री के इस कदम से नगर निगम और प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित देरी को लेकर जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अंतिम समय में नियुक्तिपत्र जारी करने की कार्रवाई रोक दी गई।

2012 की भर्ती, कोर्ट के निर्देश और फिर अटक गई नियुक्ति मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की यह नियुक्ति वर्ष 2012 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अलवर नगर निगम ने नियुक्तिपत्र जारी करने को लेकर स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था।

शर्मा के मुताबिक, इस मामले में कई महीनों तक अधिकारियों के स्तर पर बातचीत और प्रक्रिया चलती रही। तमाम पहलुओं पर विचार के बाद 69 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन नियुक्तिपत्र जारी होने से पहले ही पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया।

यही फैसला अब विवाद की बड़ी वजह बन गया है। मंत्री का कहना है कि जब पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर निर्णय हो चुका था, तो फिर अचानक प्रक्रिया रोकने का औचित्य क्या है?

सुबह मंत्री के घर पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोग बुधवार सुबह इस मामले ने नया मोड़ तब लिया, जब वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोग मंत्री संजय शर्मा के आवास पर पहुंचे। समुदाय के लोगों ने मंत्री को बताया कि सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र देने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया है।

मामला सामने आने के बाद मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की, लेकिन उन्हें अधिकारियों का रवैया सकारात्मक नहीं लगा। इसके बाद मंत्री सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और समुदाय के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए।

मंत्री के धरने पर बैठने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि अब यह केवल कर्मचारियों की मांग नहीं है, बल्कि वह खुद इस मामले को लेकर मैदान में उतर चुके हैं।

‘नियुक्तिपत्र मिलने तक नहीं उठूंगा’ धरने के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने दो टूक कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र नहीं मिल जाते और उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वह धरना समाप्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह की स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। मंत्री ने जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दे दी है। यानी अलवर का यह स्थानीय विवाद अब सीधे सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है।

मंत्री बोले- अधिकारी अपने रुख पर अड़े रहे संजय शर्मा ने जिलाधिकारी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उनका रवैया नकारात्मक था और वह अपने रुख पर अड़ी हुई थीं। मंत्री के अनुसार, उन्होंने मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा।

वहीं, जिलाधिकारी अर्तिका शुक्ला का पक्ष इस मामले में सामने नहीं आ सका है। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी।

नियुक्ति के इंतजार में 69 अभ्यर्थी अब पूरे मामले का केंद्र 69 अभ्यर्थी हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर प्रशासन और मंत्री के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। एक तरफ मंत्री नियुक्तिपत्र जारी होने तक धरने से नहीं उठने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नियुक्ति प्रक्रिया किस वजह से रोकी गई, इस पर प्रशासन का पक्ष अभी सामने आना बाकी है।