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अलवर में 69 सफाईकर्मियों की नियुक्ति अटकी तो धरने पर बैठे वन मंत्री संजय शर्मा

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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मामला सामने आने के बाद मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की, लेकिन उन्हें अधिकारियों का रवैया सकारात्मक नहीं लगा। इसके बाद मंत्री सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और समुदाय के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए।

राजस्थान के अलवर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला बुधवार को उस समय गरमा गया, जब वन राज्य मंत्री संजय शर्मा खुद नगर निगम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ धरने पर बैठे मंत्री ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और साफ कहा कि जब तक पात्र सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र नहीं मिल जाते और उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वह धरना स्थल से नहीं उठेंगे।

मंत्री के इस कदम से नगर निगम और प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित देरी को लेकर जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अंतिम समय में नियुक्तिपत्र जारी करने की कार्रवाई रोक दी गई।

2012 की भर्ती, कोर्ट के निर्देश और फिर अटक गई नियुक्ति

मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की यह नियुक्ति वर्ष 2012 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अलवर नगर निगम ने नियुक्तिपत्र जारी करने को लेकर स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था।

शर्मा के मुताबिक, इस मामले में कई महीनों तक अधिकारियों के स्तर पर बातचीत और प्रक्रिया चलती रही। तमाम पहलुओं पर विचार के बाद 69 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन नियुक्तिपत्र जारी होने से पहले ही पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया।

यही फैसला अब विवाद की बड़ी वजह बन गया है। मंत्री का कहना है कि जब पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर निर्णय हो चुका था, तो फिर अचानक प्रक्रिया रोकने का औचित्य क्या है?

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सुबह मंत्री के घर पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोग

बुधवार सुबह इस मामले ने नया मोड़ तब लिया, जब वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोग मंत्री संजय शर्मा के आवास पर पहुंचे। समुदाय के लोगों ने मंत्री को बताया कि सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र देने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया है।

मामला सामने आने के बाद मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की, लेकिन उन्हें अधिकारियों का रवैया सकारात्मक नहीं लगा। इसके बाद मंत्री सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और समुदाय के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए।

मंत्री के धरने पर बैठने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि अब यह केवल कर्मचारियों की मांग नहीं है, बल्कि वह खुद इस मामले को लेकर मैदान में उतर चुके हैं।

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‘नियुक्तिपत्र मिलने तक नहीं उठूंगा’

धरने के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने दो टूक कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र नहीं मिल जाते और उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वह धरना समाप्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह की स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। मंत्री ने जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दे दी है। यानी अलवर का यह स्थानीय विवाद अब सीधे सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है।

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मंत्री बोले- अधिकारी अपने रुख पर अड़े रहे

संजय शर्मा ने जिलाधिकारी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उनका रवैया नकारात्मक था और वह अपने रुख पर अड़ी हुई थीं। मंत्री के अनुसार, उन्होंने मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा।

वहीं, जिलाधिकारी अर्तिका शुक्ला का पक्ष इस मामले में सामने नहीं आ सका है। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी।

नियुक्ति के इंतजार में 69 अभ्यर्थी

अब पूरे मामले का केंद्र 69 अभ्यर्थी हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर प्रशासन और मंत्री के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। एक तरफ मंत्री नियुक्तिपत्र जारी होने तक धरने से नहीं उठने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नियुक्ति प्रक्रिया किस वजह से रोकी गई, इस पर प्रशासन का पक्ष अभी सामने आना बाकी है।

फिलहाल अलवर नगर निगम कार्यालय में मंत्री का धरना इस पूरे विवाद को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर गर्म कर चुका है। 2012 की भर्ती से शुरू हुई नियुक्ति की कहानी अब 14 साल बाद मंत्री के धरने तक पहुंच गई है। सवाल यही है कि 69 सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र कब मिलेंगे और क्या मंत्री के धरने के बाद प्रशासन इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेगा?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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