अलवर का मदरसा टीचर वीडियो कॉल पर उतरवा लेता था कपड़े, फिर करता था वसूली

अलवर जिले में एक मदरसा शिक्षक को अंतरराष्ट्रीय सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय सोयव खान को 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' के तहत धोलागढ़ देवी इलाके से पकड़ा गया। वह गोठड़ा खुर्द गांव का निवासी है।

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि सोयव खान अपने शिकारों को वीडियो कॉल करता था, बातचीत के दौरान उनका विश्वास जीतता था और फिर उनकी निजी पलों की रिकॉर्डिंग कर लेता था। इसके बाद वह पीड़ितों को ब्लैकमेल करता था और धमकी देता था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह वीडियो उनके परिवार वालों को भेज देगा।

पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी के मोबाइल फोन में कई आपत्तिजनक चैट्स, नग्न वीडियो और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जिनका संबंध बांग्लादेश और अन्य देशों के नंबरों से है।