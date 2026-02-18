अलवर: अवैध पटाखा बनाने की फैक्टी में हुए ब्लास्ट के बाद दो यूनिट सीज, सिपाही का भाई कर रहा था पूरे काम को ऑपरेट

अलवर के भिवाड़ी में सोमवार को फैक्ट्री में धमाके के साथ ब्लास्ट में 7 मजदूरों की मौत मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लेकर पुछताछ कर रही है जिनको आज शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अलवर के भिवाड़ी में सोमवार को फैक्ट्री में धमाके के साथ ब्लास्ट में 7 मजदूरों की मौत मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लेकर पुछताछ कर रही है जिनको आज शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात जयपुर रेंज आईजी ने मीडिया से बात करते हुए कही। हेमंत कुमार शर्मा भिवाड़ी पुलिस की डीएसटी टीम में तैनात हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा का भाई है।

पुलिस ने मंगलवार दोपहर घटनास्थल से 500 मीटर दूर एक अन्य अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम पकड़ा। दोनों फैक्ट्री और गोदाम का मालिक हेमंत कुमार शर्मा ही है। दूसरी फैक्ट्री में पटाखा बनाने की मशीन भी लगी हुई थी, जिसमे भारी मात्रा में माल बरामद किया गया।

दरअसल, भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लग गई थी। विस्फोट में 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में मजदूरों के कंकाल बचे थे। घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसने पूरा राज उगल दिया था।

दो फैक्ट्री और गोदाम के मालिक हेमंत कुमार को हिरासत में लिया भिवाड़ी एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया की सोमवार को आग लगने वाली फैक्ट्री, मंगलवार को पकड़ी गई फैक्ट्री और गोदाम, तीनों ही शाहजहांपुर (कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र) निवासी हेमंत कुमार शर्मा के नाम पर लीज पर लिए गए थे। इन सभी स्थानों पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे।

भिवाड़ी के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया- तीनों जगहों पर अवैध पटाखा निर्माण का कार्य चल रहा था। फैक्ट्री से मशीनें, खाली कच्चा माल और पटाखा बनाने का सामान मिला, जबकि पास के गोदाम से तैयार अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद हुई।

पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन तिवारी और हेमंत कुमार शर्मा को हिरासत में ले लिया है। उनसे गहन पूछताछ जारी है। हेमंत के भाई हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा की संभावित भूमिका की भी पूरी जांच की जा रही है।।

वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर मंगलवार को संयुक्त विभागों की टीमों ने औद्योगिक इकाइयों की जांच कर दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री को सीज करने की कार्रवाई की। पुलिस आईजी रेंज जयपुर एच.जी. राघवेंद्र सुहास मंगलवार को भिवाड़ी पहुंचे और सीज किए गए औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर आईजी सुहास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अवैध पटाखा निर्माण यूनिट में सात मजदूरों के जिंदा जलने की घटना के दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

आईजी सुहास ने बताया कि संयुक्त टीमों ने मंगलवार को खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र में जांच कर अवैध पटाखा निर्माण की दो और यूनिटस को सीज करने की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सीज की गई इकाइयों में अंदर बड़े पैमाने पर पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। विभाग की टीम सीज की इकाइयों की जांच कर पता लगाने में जुटी है कि वहां विस्फोटक व तैयार आतिशबाजी कितनी मात्रा में है। आईजी ने सोमवार को हुई घटना के बारे में बताया कि दो लोगों को दस्तयाब किया गया है, अन्य दोषी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंगलवार को जिन दो अवैध पटाखा निर्माण इकाइयों को सीज किया गया है, उनका पुलिस की डीएसटी टीम के किसी कार्मिक से जुड़ाव के आरोप की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामलों की दो एफआइआर भी दर्ज की गई है और हर शिकायत की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण की दोनों फैक्ट्री की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री का अवैध निर्माण एवं भंडारण पाया गया है, जो सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि दोनों फैक्ट्री की बिजली आपूर्ति भी तत्काल प्रभाव से काट दी गई है, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।

लीज शर्तों का उल्लंघन मिलने पर प्लाट निरस्ती की कार्रवाई शुरू अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने बताया कि खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक इकाई का अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं तहसीलदार टपूकड़ा की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान फैक्ट्री बंद मिली। प्रशासन के निर्देश के बाद भी इकाई का जब गेट नहीं खोला गया, तो टीम ने अंदर प्रवेश कर जांच शुरू की, जिसमें मौके पर जिप्सम, सिलिका सैंड, नाइट्रिक एसिड, पत्थर, रेशा सहित पटाखा निर्माण से संबंधित मशीनें और रासायनिक पदार्थ पाए गए। इस पर पुलिस ने मौके पर सामग्री जब्त कर मामले में एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि जांच में उक्त भूखण्ड को बिना रीको की अनुमति किराये पर देने की बात सामने आई है, जो कि लीज शर्तों का उल्लंघन है, इस पर रीको की ओर से संचालक को 45 दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी कर भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि दूसरी कार्रवाई में रीको क्षेत्र स्थित एक अन्य यूनिट पर प्रशासनिक टीम पहुंची, लेकिन फैक्ट्री के गेट पर ताला मिला। बाद में टीम ने गेट का ताला तोड़कर इकाई का निरीक्षण किया गया, जहां बड़ी मात्रा में पटाखे निर्माण से संबंधित सामग्री बरामद हुई। उन्होंने बताया कि जांच में यह इकाई बिना रीको की अनुमति किराये पर दी गई थी।