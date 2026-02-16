राजस्थान के अलवर अग्निकांड के बाद ऐक्शन मोड में पुलिस, फैक्ट्री मालिक को पकड़ा
राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी इलाके के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
अलवर के भिवाड़ी इलाके के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दमकल की कई गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
खैरथल-तिजारा पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। चार घायलों का इलाज जारी है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि बताया जा रहा है कि फैक्ट्री किराए पर दी गई थी और संचालक फिलहाल फरार है।
कैसे हुआ हादसा?
जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया की फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट के नाम से पंजीकृत थी, लेकिन मौके पर जांच के दौरान पटाखों या विस्फोटक सामग्री के निर्माण के संकेत मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि छोटे पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रीको (RIICO) की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की है। अधिकारियों का कहना है कि जिस उद्देश्य से औद्योगिक लीज दी गई थी, यदि उसके विपरीत कार्य किया जा रहा था तो संबंधित पक्षों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
घटना की सूचना मिलते ही दोपहर बाद वन मंत्री संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और यदि अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का निर्माण किया जा रहा था तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच नहीं होने से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी फैक्ट्रियों की जांच कर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
रिपोर्ट - हंसराज
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें