नसीरुद्दीन चिश्ती ने मोहन भागवत के बयान को सही बताया, कहा- अब मुसलमानों की सोच बदल गई है

मुसलमानों को लेकर दिए गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने सही बताया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष चिश्ती ने कहा कि अब मुसलमानों की सोच बदल गई है। देश में किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा है, वह सच है। इस देश में हमेशा से मुसलमानों को किसी न किसी तरह का डर दिखाकर वोट पाने की कोशिश होती रही है। लेकिन, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। आरएसएस भी देश के लिए काम कर रहा है। इसलिए अब मुसलमानों की सोच बदल गई है।

चिश्ती ने कहा कि देश में मुसलमान हो या कोई और, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्हें संवैधानिक अधिकारों के लिए तत्पर भी रहना चाहिए। जिस तरीके से मुसलमानों को डर दिखाया गया था, वह बिल्कुल बेमानी है। चाहे भारत सरकार हो या आरएसएस, ये देशहित में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि देश तरक्की करे।

चिश्ती आगे कहते हैं कि मैंने मोहन भागवत का भाषण सुना। कुछ लोगों को लगता है कि इस्लाम यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ऐसे सभी संदेहों को दूर करते हुए मोहन भागवत ने साफ कहा है कि इस्लाम यहां टिकेगा। इस्लाम यहां था,यहां है और यहां रहेगा। लेकिन, हम सब हिन्दुस्तानी हैं और हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि मोहन भागवत का बयान इसी संदर्भ में था। इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए।