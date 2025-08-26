आज के दिन ही खिलजी ने किया था चित्तौड़गढ़ पर कब्जा, इसके लिए सिरफिरा हो गया था सुल्तान

साल 1303 में आज के ही दिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया। खिलजी ने अपनी क्रूरता और आक्रमकता दिखाते हुए मेवाड़ पर कब्जा जमाया। लेकिन राजपूतों ने उसे कड़ी टक्कर दी।

राजस्थान का मेवाड़ का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन आज का दिन यानी 26 अगस्त 1303 मेवाड़ के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उस दिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना और आक्रामक रणनीति के दम पर चित्तौड़गढ़ के अभेद्य किले पर कब्जा कर लिया। यह किला, जो राजपूत शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक था, खिलजी की साम्राज्यवादी भूख और सनक का शिकार बना। लेकिन आखिर क्या कारण थे कि खिलजी इस किले को जीतने के लिए इतना बेताब था? आइए, इस ऐतिहासिक घटना की कहानी बताते हैं।

राजपूतों का गढ़ रहा है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की पहाड़ियों में बसा चित्तौड़गढ़ का किला केवल एक सैन्य गढ़ ही नहीं, बल्कि राजपूतों की वीरता का भी गढ़ रहा है। राणा रतन सिंह के शासन में यह किला व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसकी ऊंची दीवारें और मजबूत संरचना इसे लगभग अजेय बनाती थीं। खिलजी के लिए यह किला न केवल सामरिक संपत्ति था, बल्कि मेवाड़ की समृद्धि और संसाधनों का भंडार भी था, जो उसकी सल्तनत को और मजबूत कर सकता था।

खिलजी का जुनून और सनक अपनी क्रूरता और सनक के लिए कुख्यात अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसका लक्ष्य था दिल्ली सल्तनत का विस्तार और राजपूतों की शक्ति को कुचलना। चित्तौड़गढ़ पर कब्जा उसे मालवा, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण दिला सकता था। इसके अलावा, किले की संपदा उसकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करती। लेकिन क्या यह केवल सत्ता और संपदा की भूख थी, या कुछ और?

कुछ ऐतिहासिक कथाओं और मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य 'पद्मावत' के अनुसार, खिलजी की इस सनक के पीछे रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानी भी थी। कहा जाता है कि उनकी ख्याति सुनकर खिलजी उन्हें पाने का जुनूनी हो उठा। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को किंवदंती मानते हैं, फिर भी यह खिलजी के जुनूनी और निर्दयी स्वभाव को उजागर करती है। उसने किले को महीनों तक घेरे रखा, आपूर्ति रोक दी और राजपूतों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। उसका यह जुनून केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत को साबित करने और विरोधियों को सबक सिखाने की सनक का भी परिणाम था।

राजपूतों ने किया डटकर मुकाबला राणा रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने खिलजी की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी मेवाड़ के इतिहास में गूंजती हैं। महीनों तक चले घेरे में राजपूतों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन खिलजी की क्रूर रणनीति और उसकी सेना की भारी तादाद के आगे किला अंततः झुक गया। इस हार ने राजपूतों के लिए एक गहरा घाव छोड़ा, लेकिन उनका शौर्य आज भी प्रेरणा देता है।