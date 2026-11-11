वरुण की बर्थडे पार्टी से इंदिरा गांधी को लगी थी ठेस; सोनिया की किताब में वसुंधरा राजे का जिक्र

सोनिया गांधी की जीवनी 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में मेनका गांधी और गांधी परिवार के बीच बिगड़ते रिश्तों का विस्तार से जिक्र किया गया है।

सोनिया गांधी की जीवनी 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में मेनका गांधी और गांधी परिवार के बीच बिगड़ते रिश्तों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें राजस्थान की राजनीति से जुड़ा खास पहलू भी सामने आया है।

सोनिया गांधी की बहुचर्चित किताब में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र सामने आने के बाद एक पुराना सियासी किस्सा फिर चर्चा में है। किताब में ऐसा खुलासा किया गया है, जो गांधी परिवार और सिंधिया परिवार के बीच रिश्तों की पुरानी खटास को सामने लाता है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी का पहला जन्मदिन वसुंधरा राजे के दिल्ली स्थित आवास पर मनाया गया था। यह कोई सामान्य बर्थडे पार्टी नहीं थी, बल्कि सोनिया के मुताबिक इसका मकसद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आहत करना था।

सोनिया गांधी की जीवनी 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में मेनका गांधी और गांधी परिवार के बीच बिगड़ते रिश्तों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें राजस्थान की राजनीति से जुड़ा खास पहलू भी सामने आया है। किताब में वसुंधरा राजे का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि उस दौर में उन्होंने मेनका गांधी का साथ दिया था। सोनिया के मुताबिक, वरुण के पहले जन्मदिन की पार्टी को गोपनीय रखा गया था और इसकी जानकारी बाद में इंदिरा गांधी को मिली।

इंदिरा ने दिया था छोटी पार्टी का सुझाव, मेनका ने कर दिया इनकार सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि मार्च 1981 में जब छोटे फिरोज यानी वरुण गांधी का पहला जन्मदिन आने वाला था, तब इंदिरा गांधी ने मेनका को सुझाव दिया था कि घर पर उनके कुछ दोस्तों और बच्चों के साथ छोटी-सी पार्टी रख ली जाए। हालांकि, मेनका ने इस सुझाव को ठुकरा दिया।

बाद में इंदिरा गांधी को पता चला कि वरुण का जन्मदिन मनाया तो गया था, लेकिन पार्टी उनके घर पर नहीं, बल्कि ग्वालियर की पूर्व राजमाता की बेटी वसुंधरा राजे के आवास पर हुई थी। सोनिया ने लिखा है कि वसुंधरा राजे उस समय आरएसएस की कट्टर समर्थक थीं और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरोधी भी। उनके मुताबिक, यह आयोजन इंदिरा गांधी को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया था।

मेनका के घर छोड़ने की योजना में भी राजे का नाम किताब में सोनिया गांधी ने सिर्फ जन्मदिन की पार्टी का ही जिक्र नहीं किया है, बल्कि मेनका गांधी के घर छोड़ने से पहले की घटनाओं में भी वसुंधरा राजे की भूमिका बताई है। सोनिया के मुताबिक, वसुंधरा राजे ने उस काम को आसान बनाया, जिससे इंदिरा गांधी का यह शक और पुख्ता हो गया कि मेनका गांधी परिवार का घर छोड़ने की तैयारी कर रही हैं।

सोनिया ने लिखा है कि मेनका की पत्रिका 'सूर्या' की बिक्री को लेकर भी वसुंधरा राजे ने मदद की थी। यह पत्रिका विजयाराजे सिंधिया के करीबी सहयोगियों को बेची गई थी। सोनिया के मुताबिक, इंदिरा गांधी के लिए यह बेहद अपमानजनक था। उन्हें लगता था कि इससे न केवल उनका, बल्कि उनके बेटे संजय गांधी की याद और उन लोगों का भी अपमान हुआ, जिन्होंने आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया था।

आपातकाल में इंदिरा ने मेनका की सास विजयाराजे को भेजा था जेल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस दौर की राजनीतिक अदावत को भी समझना जरूरी है। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। इस दौरान उनके राजनीतिक विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। वसुंधरा राजे की मां और ग्वालियर की पूर्व राजमाता विजयाराजे सिंधिया को भी मीसा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जयपुर के पूर्व राजघराने की गायत्री देवी को भी जेल में रखा गया था। दोनों को तिहाड़ जेल में साधारण सेल में रहना पड़ा था।

विजयाराजे सिंधिया जनसंघ और आरएसएस से जुड़े नेताओं की बड़ी समर्थक मानी जाती थीं। अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई बड़े नेताओं को उनका सहयोग मिलता था। यही वजह थी कि गांधी परिवार और सिंधिया परिवार के राजनीतिक रिश्तों में पहले से ही तल्खी थी।

सूर्या पत्रिका की बिक्री ने बढ़ाई थी गांधी परिवार की नाराजगी मेनका गांधी की पत्रिका 'सूर्या' उस दौर में राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहती थी। पत्रिका में प्रकाशित कुछ खुलासों ने कई बड़े नेताओं को असहज कर दिया था। इनमें तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे से जुड़ा मामला भी शामिल था।

बाद में सूर्या पत्रिका को विजयाराजे सिंधिया के करीबी जेसी जैन और सरदार आंग्रे को बेच दिया गया। इस सौदे से इंदिरा गांधी बेहद नाराज हुई थीं। सोनिया गांधी के मुताबिक, मेनका और इंदिरा के बीच पहले से चल रहे मतभेदों को इस घटना ने और गहरा कर दिया था।