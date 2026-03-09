राजस्थान में IT का एक्शन, जयपुर के 3 और अजमेर के 1 रेस्टोरेंट पर छापा

राजस्थान में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। पिछले महीने जयपुर के चर्चित कान्हा रेस्टोरेंट ग्रुप पर हुई बड़ी छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग ने एक बार फिर राज्य में रेस्टोरेंट कारोबार पर शिकंजा कसा है।

राजस्थान में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। पिछले महीने जयपुर के चर्चित कान्हा रेस्टोरेंट ग्रुप पर हुई बड़ी छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग ने एक बार फिर राज्य में रेस्टोरेंट कारोबार पर शिकंजा कसा है। इस बार जयपुर और अजमेर के चार रेस्टोरेंट्स पर आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई शुरू की है। इन रेस्टोरेंट्स पर बड़ी टैक्स चोरी का शक जताया जा रहा है।

आयकर विभाग की टीमें रविवार, 8 मार्च की दोपहर से ही इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही हैं। यह कार्रवाई सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। अधिकारियों की टीमें दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ रेस्टोरेंट संचालकों, मैनेजरों और स्टाफ से पूछताछ कर रही हैं।

जयपुर के तीन रेस्टोरेंटों पर कार्रवाई आयकर विभाग की कार्रवाई का सबसे बड़ा फोकस जयपुर के तीन रेस्टोरेंट्स पर है। इनमें गांधी पथ स्थित रोसाडो बार एंड रेस्टोरेंट, राजापार्क स्थित कबाब्स एंड करीज़ और अजमेर रोड स्थित द पार्क पैलेस शामिल हैं। रविवार दोपहर इन तीनों जगहों पर एक साथ आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने पहुंचकर सर्वे की कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने रेस्टोरेंट्स के वित्तीय रिकॉर्ड, बिलिंग सिस्टम, बिक्री से जुड़े दस्तावेज और अकाउंट बुक्स की जांच शुरू की। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन, जीएसटी रिकॉर्ड और कैश लेनदेन की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को इन प्रतिष्ठानों के लेनदेन और आय के आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका है। इसी आधार पर विभाग ने यहां सर्वे की कार्रवाई शुरू की है।

अजमेर में भी रेस्टोरेंट पर छापा जयपुर के अलावा आयकर विभाग की टीम ने अजमेर में भी एक रेस्टोरेंट को जांच के दायरे में लिया है। अजमेर के स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहा स्थित मैंगो मसाला रेस्टोरेंट पर भी रविवार दोपहर टीम ने पहुंचकर दस्तावेजों की जांच शुरू की।

यहां भी अधिकारियों ने रेस्टोरेंट के अकाउंट रिकॉर्ड, बिक्री के आंकड़े और वित्तीय दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। टीम कर्मचारियों और प्रबंधन से पूछताछ कर रही है ताकि वास्तविक आय और घोषित आय के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।

टैक्स चोरी की आशंका में कार्रवाई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आयकर विभाग को शक है कि इन रेस्टोरेंट्स में कारोबार की वास्तविक आय छिपाकर टैक्स चोरी की जा रही है। इसी शक के आधार पर विभाग ने एक साथ चारों स्थानों पर सर्वे की कार्रवाई की है।

जांच के दौरान अधिकारियों की टीमें कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड डिस्क, अकाउंट बुक्स और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं नकद लेनदेन को रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना आय छिपाने की कोशिश तो नहीं की गई।

दूसरे दिन भी जारी रही जांच आयकर विभाग की टीमें सोमवार को भी इन चारों रेस्टोरेंट्स में मौजूद रहीं। दूसरे दिन भी दस्तावेजों की जांच और कर्मचारियों से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। विभाग के अधिकारी संभावित कर चोरी का आकलन करने के लिए सभी रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई तय करेगा। यदि टैक्स चोरी के ठोस सबूत मिलते हैं तो संबंधित संचालकों के खिलाफ आयकर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई गौरतलब है कि इससे पहले 18 फरवरी को जयपुर के प्रसिद्ध कान्हा रेस्टोरेंट ग्रुप के खिलाफ भी आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस दौरान राजस्थान और मुंबई में संचालकों से जुड़े करीब 33 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी।

उस कार्रवाई के बाद यह माना जा रहा था कि आयकर विभाग राज्य में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े वित्तीय लेनदेन की गहन निगरानी कर रहा है। अब जयपुर और अजमेर के चार रेस्टोरेंट्स पर हुई यह नई कार्रवाई इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।