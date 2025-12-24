राजस्थान: भाजपा विधायक की RAS बेटी APO; फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का था आरोप: SOG ने की थी जांच

संक्षेप: राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन सिंह चौहान को मंगलवार शाम तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर APO किया है।

राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन सिंह चौहान को मंगलवार शाम तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर APO (Awaiting Posting Order) कर दिया गया है। राजस्व मंडल ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। वर्तमान में कंचन चौहान भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थीं।

कंचन सिंह चौहान आरएएस (RAS) 2018 बैच की अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति के बाद से ही उनके चयन की वैधता पर सवाल उठने लगे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का सहारा लेकर आरएएस सेवा में प्रवेश पाया है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता का दावा है कि कंचन ने अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान, चाहे वह नवोदय स्कूल हो या उदयपुर विश्वविद्यालय, कहीं भी दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं लिया था। शिकायत में मांग की गई है कि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन कर कंचन का पुनः परीक्षण कराया जाए, ताकि दिव्यांगता की वास्तविकता स्पष्ट हो सके।

राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच SOG को सौंप दी है। हालांकि, SOG ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट राजस्व मंडल को पेश नहीं की है, लेकिन 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला देते हुए उन्हें हटाना इस ओर संकेत करता है कि विभाग इस मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। APO की अवधि के दौरान कंचन चौहान को अपनी उपस्थिति राजस्व मंडल, अजमेर के मुख्यालय में देनी होगी।

गौरतलब है कि इस शिकायत के बाद राजस्व मंडल ने पिछले 5 वर्षों में दिव्यांग कोटे से नियुक्त हुए सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुन: जांच शुरू कर दी है। इस व्यापक जांच में कई अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए हैं, जिससे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा (RAS) की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस प्रकरण का एक और चौंकाने वाला पहलू वह डॉक्टर है जिसने कंचन चौहान का दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी किया था। जानकारी के अनुसार, संबंधित डॉक्टर ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रसूख के दम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और अब सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है।