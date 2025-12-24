Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़अजमेरrajasthan bjp mla daughter ras kanchan chauhan apo fake disability certificate sog investigation ajmer board of revenue
राजस्थान: भाजपा विधायक की RAS बेटी APO; फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का था आरोप: SOG ने की थी जांच

राजस्थान: भाजपा विधायक की RAS बेटी APO; फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का था आरोप: SOG ने की थी जांच

संक्षेप:

राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन सिंह चौहान को मंगलवार शाम तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर APO किया है।

Dec 24, 2025 02:29 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री कंचन सिंह चौहान को मंगलवार शाम तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर APO (Awaiting Posting Order) कर दिया गया है। राजस्व मंडल ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। वर्तमान में कंचन चौहान भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंचन सिंह चौहान आरएएस (RAS) 2018 बैच की अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति के बाद से ही उनके चयन की वैधता पर सवाल उठने लगे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का सहारा लेकर आरएएस सेवा में प्रवेश पाया है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता का दावा है कि कंचन ने अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान, चाहे वह नवोदय स्कूल हो या उदयपुर विश्वविद्यालय, कहीं भी दिव्यांग श्रेणी का लाभ नहीं लिया था। शिकायत में मांग की गई है कि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन कर कंचन का पुनः परीक्षण कराया जाए, ताकि दिव्यांगता की वास्तविकता स्पष्ट हो सके।

राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच SOG को सौंप दी है। हालांकि, SOG ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट राजस्व मंडल को पेश नहीं की है, लेकिन 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला देते हुए उन्हें हटाना इस ओर संकेत करता है कि विभाग इस मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। APO की अवधि के दौरान कंचन चौहान को अपनी उपस्थिति राजस्व मंडल, अजमेर के मुख्यालय में देनी होगी।

गौरतलब है कि इस शिकायत के बाद राजस्व मंडल ने पिछले 5 वर्षों में दिव्यांग कोटे से नियुक्त हुए सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुन: जांच शुरू कर दी है। इस व्यापक जांच में कई अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए हैं, जिससे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा (RAS) की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस प्रकरण का एक और चौंकाने वाला पहलू वह डॉक्टर है जिसने कंचन चौहान का दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी किया था। जानकारी के अनुसार, संबंधित डॉक्टर ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रसूख के दम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और अब सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है।

कंचन चौहान ने 2018 की परीक्षा में साक्षात्कार के बाद लगभग 600वीं रैंक हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने 2013 और 2016 में भी प्रयास किए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। उनकी पहली पोस्टिंग 27 दिसंबर 2021 को गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में हुई थी, जिसके बाद वे पिछले एक साल से करेड़ा में तैनात थीं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।