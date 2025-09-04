rajasthan bjp mla daughter kanchan chauhan fake certificate job scam राजस्थान: BJP विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का आरोप, Ajmer Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़अजमेरrajasthan bjp mla daughter kanchan chauhan fake certificate job scam

राजस्थान: BJP विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का आरोप

राजस्थान की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक शंकर सिंह रावत (ब्यावर) की बेटी और करेड़ा (भीलवाड़ा) की तहसीलदार कंचन चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेरThu, 4 Sep 2025 10:43 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान: BJP विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का आरोप

राजस्थान की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक शंकर सिंह रावत (ब्यावर) की बेटी और करेड़ा (भीलवाड़ा) की तहसीलदार कंचन चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में चयनित होने और सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए निदेशालय विशेष योग्यजन ने इसकी जांच की सिफारिश की है।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद सामने आया। 21 अगस्त को निदेशालय ने राजस्व बोर्ड, अजमेर को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की जांच कराने की सिफारिश की। आरोप है कि कंचन चौहान ने आरएएस-2018 परीक्षा में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाया था, जिसके आधार पर उनका चयन हुआ।

यह शिकायत ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त को दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने कंचन चौहान के नवोदय स्कूल और उदयपुर यूनिवर्सिटी से मिले शैक्षणिक दस्तावेजों की भी जांच की मांग की। उनका कहना है कि अगर कंचन के दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ जाएगी।

वहीं, कंचन चौहान के पिता और भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा, “ये सभी आरोप झूठे हैं। शिकायतकर्ता एक जमीनी मामले में नियम विरुद्ध मदद लेने मेरे पास आया था। जब मैंने गलत काम करने से मना कर दिया तो उसने रंजिशवश यह शिकायत कर दी।”

शिकायतकर्ता सोनी ने यह भी मांग की है कि कंचन चौहान का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए। इसके लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। उनका कहना है कि यह जांच बेहद जरूरी है क्योंकि जिन डॉक्टर ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया था, वे अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं।

कंचन चौहान की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा रही है। उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने 2013 और 2016 में भी आरएएस परीक्षा दी थी। पहले प्रयास में वे प्री परीक्षा पास नहीं कर पाईं। दूसरे प्रयास में प्री तो पास कर लिया, लेकिन मेंस परीक्षा क्लियर नहीं कर सकीं। तीसरे प्रयास यानी 2018 की परीक्षा में उन्हें सफलता मिली और इंटरव्यू के बाद करीब 600वीं रैंक प्राप्त हुई। 27 दिसंबर 2021 को उनकी पहली नियुक्ति नायब तहसीलदार, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्हें करेड़ा तहसीलदार के पद पर पोस्टिंग दी गई।

फिलहाल यह मामला लगातार गरमाता जा रहा है। एक ओर शिकायतकर्ता दस्तावेज और मेडिकल जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर विधायक रावत इसे सियासी साजिश और व्यक्तिगत रंजिश बता रहे हैं। अब सबकी नजरें राजस्व बोर्ड और निदेशालय की जांच पर टिकी हैं।

Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।