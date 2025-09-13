राजस्थान: अजमेर में 12 करोड़ की लागत से बना सेवन वंडर्स मलबे में तब्दील, 7 अजूबे ध्वस्त

अजमेर के आनासागर वेटलैंड एरिया में बने सेवन वंडर्स पर आखिरकार बुलडोजर चल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है।

अजमेर के आनासागर वेटलैंड एरिया में बने सेवन वंडर्स पर आखिरकार बुलडोजर चल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बने इन स्ट्रक्चर्स को तोड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है।

इनका निर्माण साल 2022 में हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। शहर में पर्यटकों को आकर्षित करने और स्मार्ट सिटी की छवि गढ़ने के उद्देश्य से बनाए गए ये ढांचे अब ध्वस्त किए जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा था कि जल निकायों और आर्द्र भूमि की सुरक्षा के बिना कोई शहर स्मार्ट नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में अपने आदेश में कहा था कि अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से यह नहीं लगता कि शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जल निकायों और वेटलैंड पर अतिक्रमण करके कोई शहर स्मार्ट कैसे हो सकता है। इसके बाद प्रशासन ने कोर्ट में हलफनामा देकर आश्वासन दिया कि 17 सितंबर तक इन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

निर्धारित समय सीमा से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले दिन रोम का कोलोसियम पूरी तरह गिरा दिया गया। एफिल टावर को तीन भागों में काटकर दो हिस्से उतार लिए गए। क्राइस्ट द रिडिमर प्रतिमा को सुरक्षित उतारा गया। मिश्र का पिरामिड तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दूसरे दिन ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार को ध्वस्त करने की तैयारी रही।

इस पूरे मामले की शुरुआत भाजपा के पूर्व पार्षद अशोक मलिक की याचिका से हुई। 11 मार्च 2023 को उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में अर्जी लगाई। आरोप था कि आनासागर झील के आसपास वेटलैंड क्षेत्र को खत्म कर मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुए निर्माण कराया गया है।

11 अगस्त 2023 को भोपाल बेंच ने अपने आदेश में सेवन वंडर्स पार्क, पटेल स्टेडियम, गांधी स्मृति उद्यान और झील के चारों ओर बने फूड कोर्ट को ध्वस्त करने का आदेश दिया। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि निर्माण पूरी तरह अवैध है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नुकसानदायक भी।

अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू से आईएएस अफसरों के हाथों में रहा। योजनाओं और निर्माण की जिम्मेदारी विभिन्न स्तरों पर तय की गई, लेकिन सेवन वंडर्स पार्क को लेकर अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किसकी भूमिका सबसे बड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई, मगर जवाबदेही अभी तय नहीं हो पाई।

करीब 12 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किए गए इन ढांचों को कुछ ही वर्षों में ध्वस्त होते देख लोग हैरान हैं। एक ओर प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर आधुनिक संरचनाएं बनाने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें अदालत के आदेश पर हटाना पड़ रहा है। इससे न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है बल्कि शहर की साख भी प्रभावित हुई है।

इस कार्रवाई का राजनीतिक पहलू भी सामने आया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ था, तब उसकी वैधता और पर्यावरणीय अनुमति पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि झील और वेटलैंड का संरक्षण शहर की असली जरूरत है, न कि कंक्रीट के ढांचे।