छात्र को आया वीडियो कॉल, NEET UG री-एग्जाम का ‘प्रश्न पत्र’ दिखा मांगे 30 हजार; जांच शुरू
NEET UG 2026 Re-Exam: नीट-री एग्जाम के प्रश्न पत्र मुहैया करने के नाम अमजेर में एक छात्र संग ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने एग्जाम से ठीक पहले प्रश्न पत्र मुहैया करवाने के नाम पर छात्र से कथित तौर पर 30 हजार रुपये मांग लिए। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है।
NEET UG 2026 Re-Exam: नीट री-एग्जाम से एक दिन पहले साइबर ठगों ने एक छात्रा को प्रश्न पत्र के नाम पर ठगी का शिकार बना लिया। मामला राजस्थान के अजमेर का है। यहां एक छात्र को ठगों ने वीडियो कॉल पर नीट प्रश्न पत्र दिखाकर 30 हजार रुपये मांग लिए। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली जांच शुरू कर दी गई।
डीएवी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और एबीवीवी सदस्य कृष्ण सिंह ठाकुर ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ठाकुर ने पुलिस को बकायदा पुलिस को बातचीत की रिकॉर्डिंग भी दी है। ठाकुर की शिकायत के मुताबिक, ठगों ने डीएवी कॉलेज के एक छात्र को ठगी का शिकार बनाया है जो कि नीट की तैयारी कर रहा है।
प्रश्न पत्र मुहैया करवाने का दावा किया
दरअसल ठगों ने छात्र को नीट री-एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र मुहैया करवाने का दावा किया था। ठगों का कहना था कि उनके पास प्रश्न पत्र मौजूद है। ठाकुर का दावा है कि ठग ने उन्हें भी कॉल किया था और मोबाइल नंबर भी वही था जिससे छात्र को ठगा किया। ठग ने एक क्यूआर कोड भी ट्रांसफर किया और 30 हजार रुपये के बदले प्रश्न पत्र मुहैया करने की बात कही। ठाकुर ने पुलिस को बातचीत की रिकॉर्डिंग भी बतौर सबूत दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड और वीडियो कॉल की जांच कर रही है।
पुलिस ने क्या बताया?
एडिशनल एसपी (सिटी) हिमांशु जागीद ने बताया है कि मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। कॉलर की पहचान की जा रही और साथ ही प्रश्न पत्र को लेकर किए गए दावे की सत्यता की भी जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह छात्रों को नीट-री एग्जाम से पहले ठगी का शिकार बनाने का तरीका हो सकता है। पुलिस ने एनटीए ने अभ्यर्थियों से अफवाहों, ठगों से बचने और मानसिक तनाव की स्थिति में सहायता लेने की अपील की है।
3 मई को आयोजित की गई थी परीक्षा
आपको बता दें कि नीट यूजी एग्जाम 3 मई को आयोजित किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कथित प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद 3 मई को आयोजित किए गए एग्जाम को रद्द कर दिया था और 21 जून को दोबारा एग्जाम आयोजित किया है। ये एग्जाम दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगा। एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी निगरानी, जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वीडियोग्राफी और फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है।
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