ईरान-इजरायल युद्ध: खामेनेई की मौत से गमगीन शिया समुदाय, अजमेर में तीन दिन का शोक
ईरान की राजधानी तेहरान पर शनिवार तड़के हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में खामेनेई को मौत के घाट उतारा गया है। बताया जा रहा है कि वे बंकर में छिपकर सर्वोच्च नेताओं और डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक कर रहे थे।
ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले में देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद व्यापक विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देश के शिया बहुल इलाकों में भी खामेनेई की मौत के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के अजमेर में भी शिया समुदाय ने रविवार को तीन दिन के शोक का एलान किया है।
शिया समुदाय के नेता सैयद आसिफ अली ने ये अपील की है।उन्होंने शिया समुदाय के सदस्यों से तीन दिन शोक मनाने और सामान्य उत्सवों से परहेज करने की अपील की। शोक व्यक्त करने के लिए विशेष सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान दुआएं पढ़ी जा रही हैं और शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है।
शोक सभाएं आयोजित की गईं
दोराई की दरगाह और अजमेर के तारागढ़ में भी शोक सभाएं आयोजित की गईं, जहां समुदाय के सदस्यों ने प्रार्थना की और घटना पर शोक व्यक्त किया। वहीं दुबई के पोर्ट एरिया में ईरान के जवाबी हमलों के बाद हवाई सेवाएं प्रभावित हैं जिसके चलते अजमेर के कई लोग वहां फंसे हुए हैं। खाड़ी देशों में फंसे कोटा और जोधपुर के भी काफी लोग फंसे हुए हैं। मिसाइल हमलों के बीच वतन वापसी की गुहार लगाई जा रही है।
देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन
आपको बता दें कि कश्मीर के शिया बहुल अधिकतर हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खामेनेई की मौत के विरोध में हुए प्रदर्शनों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। वहीं उत्तर प्रदेश में खामेनेई की मौत के बाद अलग-अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेह में भी शिया समुदाय के काफी लोग रहते हैं ऐसे में वहां भी विरोध हो रहा है।
नेताओं और डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक
आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान पर शनिवार तड़के हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में खामेनेई को मौत के घाट उतारा गया है। बताया जा रहा है कि वे बंकर में छिपकर सर्वोच्च नेताओं और डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक कर रहे थे। अमेरिकी खुफिया एंजेंसी सीआईए के इनपुट के आधार पर ही खामेनेई पर हमला किया गया।
ट्रंप की ईरान को खुली धमकी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस दौरान इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी कई महत्वपूर्व इनपुट जुटाए। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि वे हमलों को तुरंत रोक दें वर्ना ऐसा हमला किया जाएगा जो कि अबतक कभी नहीं किया गया है।
लेखक के बारे में
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
