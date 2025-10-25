अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में घोड़ी नगीना ने लूटी महफ़िल, करोड़ तक पहुंची बोली

संक्षेप: पुष्कर के रेतीले धोरों पर इन दिनों देश-विदेश से आए पशुप्रेमियों की नज़रें एक ही दिशा में ठहर जाती हैं जहाँ खड़ी है मारवाड़ी नस्ल की चमचमाती घोड़ी नगीना अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस घोड़ी ने अपने शाही ठाठ, चाल और रौब से हर किसी को मोहित कर लिया है।

पुष्कर के रेतीले धोरों पर इन दिनों देश-विदेश से आए पशुप्रेमियों की नज़रें एक ही दिशा में ठहर जाती हैं जहाँ खड़ी है मारवाड़ी नस्ल की चमचमाती घोड़ी नगीना अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस घोड़ी ने अपने शाही ठाठ, चाल और रौब से हर किसी को मोहित कर लिया है। मात्र 31 महीने की उम्र में ही नगीना शो ग्राउंड्स की स्टार बन चुकी है। अब तक पांच अलग-अलग हॉर्स शो में यह ‘विनर’ रह चुकी है, जहाँ लाखों घोड़ों में से उसने शीर्ष स्थान हासिल किया।

मेले में आते-जाते लोग उसके खुरों की थाप और ऊँची गर्दन के साथ चलते आत्मविश्वास को देखकर रुक जाते हैं। नगीना की कद-काठी देखने लायक है 65 इंच ऊँची, सुडौल शरीर और तेज़ चाल मानो रेत पर हवा के साथ दौड़ रही हो। यही वजह है कि अब तक इस घोड़ी की कीमत एक करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। कई व्यापारियों ने इसे खरीदने की पेशकश की, पर नगीना के मालिक गोरा भाई के लिए यह सिर्फ़ एक घोड़ी नहीं, बल्कि “घर की शान और परिवार का सदस्य” है।

गोरा भाई गुजरात के रहने वाले हैं और वर्ष 2010 से पुष्कर पशु मेले का हिस्सा बनते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर साल वे अपनी बेहतरीन नस्ल के घोड़े लेकर आते हैं, लेकिन “नगीना जैसी घोड़ी तो वर्षों में एक बार जन्म लेती है।” इस बार वे 25 घोड़े लेकर मेले में पहुंचे हैं, मगर सबसे ज़्यादा चर्चा नगीना की ही हो रही है। उन्होंने कहा, “नगीना के लिए अब तक 55 लाख रुपये की बोली लग चुकी है, लेकिन इसे बेचना हमारे बस की बात नहीं। इसे तैयार करने में सालों की मेहनत, लगन और प्यार लगा है।”

नगीना की शाही परवरिश भी किसी राजकुमारी से कम नहीं। दिन में तीन बार उसे दाना दिया जाता है, राइडिंग की जाती है और उसकी देखरेख के लिए एक अलग टीम तैनात रहती है। गोरा भाई बताते हैं कि बचपन से ही नगीना को शो राइडिंग और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया गया था। उसके खान-पान से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से होता है। यही कारण है कि नगीना न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है, बल्कि बेहद अनुशासित और समझदार भी है।

नगीना के पिता दिलबाग खुद ऑल इंडिया फेमस शो विनर रह चुके हैं। उन्होंने देशभर के घोड़ा प्रदर्शनियों में कई खिताब जीते, और अब उनकी विरासत को नगीना आगे बढ़ा रही है। उसकी चाल, उठान और स्टाइल में वही आन-बान झलकती है जो मारवाड़ी नस्ल की पहचान है। पशुप्रेमी और व्यापारी दोनों ही मान रहे हैं कि इस बार पुष्कर मेले में ‘नगीना’ ने मारवाड़ी नस्ल की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई दी है।

मेले में आए दर्शकों का कहना है कि नगीना को देखना किसी लाइव आर्ट पीस को देखने जैसा अनुभव है। जब वह शो एरिना में कदम रखती है तो उसके साथ ही पूरा माहौल तालियों और सीटीयों से गूंज उठता है। उसके चमकते बाल, उठती गर्दन और संतुलित चाल पुष्कर के रेत पर एक सुनहरी तस्वीर बना देते हैं।

गोरा भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, “नगीना सिर्फ़ घोड़ी नहीं, हमारी मेहनत की पहचान है। उसे बेचना अपने दिल का हिस्सा बेचने जैसा होगा।