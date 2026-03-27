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अजमेर में पासपोर्ट कार्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी

Mar 27, 2026 02:13 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
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अजमेर में जीपीओ ऑफिस स्थित पासपोर्ट कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से पासपोर्ट कार्यालय को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी।

अजमेर में पासपोर्ट कार्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी

अजमेर में जीपीओ ऑफिस स्थित पासपोर्ट कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से पासपोर्ट कार्यालय को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी। बम थ्रेट के बाद पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं और कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए संबंधित विभागों द्वारा तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

ख़बर अपडेट की जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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