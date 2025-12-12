अजमेर में जमीन विवाद में खुलेआम गुंडागर्दी, 20 मिनट तक पथराव-लाठीचार्ज, महिलाएं व बच्चे घायल

संक्षेप: अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। प्लॉट पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते-देखते दो रिश्तेदार पक्षों के बीच बड़े संघर्ष में बदल गया।

अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। प्लॉट पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते-देखते दो रिश्तेदार पक्षों के बीच बड़े संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के 30-40 लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोलकर लाठी-डंडों, पत्थरों और यहां तक कि कांच की बोतलों से हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से जमकर पथराव होता रहा। इस हमले में कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए, जबकि तीन कारें और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे गुर्जर व्यास कॉलोनी में हुई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में छुपकर जान बचाते रहे। पुलिस ने मामले में अब तक चार लोगों को डिटेन किया है और तनाव को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

रामगंज थाने के सब-इंस्पेक्टर अनिल गुजराल के अनुसार, विवाद की शुरुआत सुबह 9 बजे अजय नगर चौराहे पर हुई थी। 120 गज के एक प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों—पहले पक्ष के विष्णु गुर्जर और दूसरे पक्ष के महेश गुर्जर—के बीच कहासुनी हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया।

इसके बाद दोनों पक्ष फिर प्लॉट के पास बातचीत करने पहुंचे, लेकिन बातचीत के दौरान ही माहौल गरमा गया और मारपीट शुरू हो गई। विष्णु गुर्जर की ओर से थाने में शिकायत भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया। लेकिन दोपहर होते-होते विवाद एक बार फिर भड़क उठा और इस बार स्थिति पूरी तरह हिंसक हो गई।

दोपहर करीब 1:30 बजे विष्णु गुर्जर और उसके साथ आए 30-40 लोगों ने महेश गुर्जर के घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि भीड़ ने घर पर लगातार पत्थर बरसाए, कांच की बोतलें फेंकीं और लाठी-डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हमले के दौरान घर के पुरुष किसी तरह छत पर चढ़कर अपनी जान बचा पाए, लेकिन नीचे बैठी महिलाएं और बच्चे चोटिल हो गए।

हमले के दौरान कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई परिवार अपने-अपने घरों में छुप गए। पथराव और धमाकों जैसी आवाजें सुनकर लोग भयभीत हो उठे।

पीड़ित महेश गुर्जर के भाई हेमू ने बताया कि उनके 120 गज के प्लॉट पर मामा के पोते की ओर से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महेश और उनके चार भाई मिलकर दूध, प्रॉपर्टी और ट्रैक्टर एजेंसी का व्यवसाय करते हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है। आरोप है कि प्लॉट को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन आज हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया।

हमले की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़ा। पुलिस ने अब तक चार लोगों को डिटेन किया है। इलाके में अतिरिक्त जाप्ता तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और हमले में शामिल लोगों की पहचान के लिए CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।