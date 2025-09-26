अजमेर हाईवे पर बाइक पर रोमांस स्टंट, लड़की ने चेहरा छुपाया लेकिन वीडियो वायरल

अजमेर हाईवे पर बाइक पर बैठे एक जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का बाइक चला रहा है और लड़की बाइक की टंकी पर उल्टी दिशा में बैठी है।

अजमेर हाईवे पर बाइक पर बैठे एक जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का बाइक चला रहा है और लड़की बाइक की टंकी पर उल्टी दिशा में बैठी है। लड़की बार-बार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती रही, लेकिन हाईवे पर यह खतरनाक स्टंट किसी से भी छुप नहीं पाया।

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद जिला पुलिस हरकत में आ गई। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीड़ ने अलवर गेट और आदर्श नगर थाना पुलिस को निर्देश दिए कि बाइक चालक की पहचान की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बताया कि बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर अजमेर का है। इसी आधार पर गाड़ी मालिक और चालक की पहचान की जा रही है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर बाइक पर बैठे जोड़े ने अपनी जान के साथ-साथ अन्य राहगीरों की जान को भी खतरे में डाल दिया। राहगीर और आसपास के लोग इस खतरनाक स्टंट को देखकर नाराज हुए। वीडियो तब बना जब हाईवे से गुजर रहे एक व्यक्ति ने इस खतरनाक स्टंट को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पुलिस ने कहा कि इस तरह का स्टंट न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीड़ ने कहा कि हाईवे पर इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो में लड़के और लड़की की हिम्मत देखकर राहगीर चौंक गए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी कि ऐसा स्टंट गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे खतरनाक बताया। पुलिस ने कहा कि बाइक की पहचान के बाद दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना हाईवे पर सुरक्षा और नियमों के पालन की गंभीर आवश्यकता को फिर से सामने ला रही है।

अजमेर हाईवे पर वायरल वीडियो ने यह भी संदेश दिया कि रोमांस के नाम पर खतरनाक स्टंट करना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है। हाईवे पर बाइक पर स्टंट करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

पुलिस ने साफ किया कि किसी को भी ऐसे स्टंट करने की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीड़ ने कहा कि उच्च सतर्कता और सख्त कार्रवाई से ही भविष्य में ऐसे खतरनाक स्टंट को रोका जा सकता है।