भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद उठे विवादित मुद्दे पर अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष से हाथ न मिलाने और एशिया कप की फीस भारतीय सेना को समर्पित करने के फैसले की सराहना की।

सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, “हम उन लोगों से हाथ नहीं मिला सकते जिनके हाथ बेगुनाह भारतीयों के खून से सने हों।” उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीयों को याद करते हुए बताया कि भारत का दर्द और शहीदों की कुर्बानी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी।

चिश्ती ने यह भी कहा कि यह फैसला केवल खेल की जीत नहीं, बल्कि देश की गरिमा और सम्मान का प्रतीक है। उनका यह बयान क्रिकेट और राष्ट्रीय भावनाओं के बीच गहरे तालमेल का उदाहरण बन गया।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप से मिली फीस भारतीय सेना को समर्पित करने की घोषणा की थी। अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी ने इसे “देश के प्रति सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी का शानदार उदाहरण” बताया।

चिश्ती ने कहा कि यह कदम न केवल सैनिकों के प्रति कृतज्ञता दिखाता है, बल्कि युवाओं को देशभक्ति और एकता का संदेश भी देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। इस पर चिश्ती ने कहा, “यह संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। भारत हर मंच पर शांति, सम्मान और गरिमा का प्रतीक है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह देश के सम्मान को सर्वोपरि रखे।

सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने यह भी स्पष्ट किया कि खेल केवल खेल नहीं है। मैदान पर लिए गए फैसले और सेना को समर्पित पुरस्कार यह दिखाते हैं कि भारत हर अवसर पर अपने सम्मान और गौरव को बनाए रखता है।