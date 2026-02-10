Hindustan Hindi News
अजमेर का क्रिश्चियनगंज हुआ कृष्णगंज,गृह विभाग की मंजूरी से बदला नाम;जानिए क्या है कारण

अजमेर का क्रिश्चियनगंज हुआ कृष्णगंज,गृह विभाग की मंजूरी से बदला नाम;जानिए क्या है कारण

संक्षेप:

राजस्थान के अजमेर जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। शहर के प्रमुख और प्रसिद्ध इलाके क्रिश्चियनगंज का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 

Feb 10, 2026 04:02 pm IST Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के अजमेर जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। शहर के प्रमुख और प्रसिद्ध इलाके क्रिश्चियनगंज का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज और पुलिस चौकी क्रिश्चियनगंज का नाम बदलकर अब पुलिस थाना कृष्णगंज और पुलिस चौकी कृष्णगंज करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इस फैसले के साथ ही इलाके की पहचान से जुड़ा एक लंबा चला आ रहा नाम औपचारिक रूप से इतिहास बन गया है।

गृह विभाग की मंजूरी, आदेश जारी

पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब संबंधित क्षेत्र के सभी पुलिस रिकॉर्ड, दस्तावेज़, पत्राचार, साइन बोर्ड और सरकारी अभिलेखों में केवल “कृष्णगंज” नाम का ही उपयोग किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक जयपुर, अजमेर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर अजमेर और पुलिस अधीक्षक अजमेर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है, ताकि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू किया जा सके।

पुराने बोर्ड हटेंगे, रिकॉर्ड होंगे अपडेट

प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से थाने और पुलिस चौकी पर लगे पुराने साइन बोर्ड हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े सभी डिजिटल व मैनुअल रिकॉर्ड में भी नाम परिवर्तन दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव को लागू करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन न आए, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं।

लंबे समय से उठ रही थी नाम बदलने की मांग

हालांकि आदेश में नाम परिवर्तन के पीछे प्रशासनिक स्वीकृति का हवाला दिया गया है, लेकिन स्थानीय जानकारों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह कदम स्थानीय भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पिछले काफी समय से क्षेत्र के नागरिकों और कुछ संगठनों द्वारा “क्रिश्चियनगंज” नाम को बदलकर भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा नाम रखने की मांग की जा रही थी। उनका तर्क था कि “कृष्णगंज” नाम स्थानीय परिवेश, परंपरा और सांस्कृतिक भावना के अधिक अनुकूल है।

नाम का सरलीकरण भी रहा बड़ा कारण

सूत्रों के अनुसार, नाम परिवर्तन के पीछे एक कारण नाम का सरलीकरण भी माना जा रहा है। आम बोलचाल और दस्तावेज़ी कार्यों में “क्रिश्चियनगंज” नाम को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। “कृष्णगंज” नाम अपेक्षाकृत सरल, स्थानीय भाषा के अनुरूप और उच्चारण में आसान माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे सरकारी कामकाज, रिकॉर्ड प्रबंधन और आम नागरिकों को भी सुविधा होगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व

अजमेर एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक नगरी है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में किसी प्रमुख इलाके के नाम में बदलाव को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला आने वाले समय में शहरी पहचान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी असर डालेगा। वहीं, कुछ लोग इसे केवल प्रशासनिक सुधार के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं।

जल्द दिखेगा असर

नाम परिवर्तन के आदेश के बाद आने वाले दिनों में इसका असर थाने की नेम प्लेट, सरकारी पत्रों, एफआईआर, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की भ्रम या असुविधा से बचा जा सके।

कुल मिलाकर, अजमेर के क्रिश्चियनगंज का कृष्णगंज बनना केवल नाम का बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस फैसले पर स्थानीय स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

