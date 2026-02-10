अजमेर का क्रिश्चियनगंज हुआ कृष्णगंज,गृह विभाग की मंजूरी से बदला नाम;जानिए क्या है कारण

संक्षेप: राजस्थान के अजमेर जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। शहर के प्रमुख और प्रसिद्ध इलाके क्रिश्चियनगंज का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए

राजस्थान के अजमेर जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। शहर के प्रमुख और प्रसिद्ध इलाके क्रिश्चियनगंज का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज और पुलिस चौकी क्रिश्चियनगंज का नाम बदलकर अब पुलिस थाना कृष्णगंज और पुलिस चौकी कृष्णगंज करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इस फैसले के साथ ही इलाके की पहचान से जुड़ा एक लंबा चला आ रहा नाम औपचारिक रूप से इतिहास बन गया है।

गृह विभाग की मंजूरी, आदेश जारी पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब संबंधित क्षेत्र के सभी पुलिस रिकॉर्ड, दस्तावेज़, पत्राचार, साइन बोर्ड और सरकारी अभिलेखों में केवल “कृष्णगंज” नाम का ही उपयोग किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक जयपुर, अजमेर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर अजमेर और पुलिस अधीक्षक अजमेर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है, ताकि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू किया जा सके।

पुराने बोर्ड हटेंगे, रिकॉर्ड होंगे अपडेट प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से थाने और पुलिस चौकी पर लगे पुराने साइन बोर्ड हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े सभी डिजिटल व मैनुअल रिकॉर्ड में भी नाम परिवर्तन दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव को लागू करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन न आए, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं।

लंबे समय से उठ रही थी नाम बदलने की मांग हालांकि आदेश में नाम परिवर्तन के पीछे प्रशासनिक स्वीकृति का हवाला दिया गया है, लेकिन स्थानीय जानकारों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह कदम स्थानीय भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पिछले काफी समय से क्षेत्र के नागरिकों और कुछ संगठनों द्वारा “क्रिश्चियनगंज” नाम को बदलकर भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा नाम रखने की मांग की जा रही थी। उनका तर्क था कि “कृष्णगंज” नाम स्थानीय परिवेश, परंपरा और सांस्कृतिक भावना के अधिक अनुकूल है।

नाम का सरलीकरण भी रहा बड़ा कारण सूत्रों के अनुसार, नाम परिवर्तन के पीछे एक कारण नाम का सरलीकरण भी माना जा रहा है। आम बोलचाल और दस्तावेज़ी कार्यों में “क्रिश्चियनगंज” नाम को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। “कृष्णगंज” नाम अपेक्षाकृत सरल, स्थानीय भाषा के अनुरूप और उच्चारण में आसान माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे सरकारी कामकाज, रिकॉर्ड प्रबंधन और आम नागरिकों को भी सुविधा होगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व अजमेर एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक नगरी है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में किसी प्रमुख इलाके के नाम में बदलाव को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला आने वाले समय में शहरी पहचान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी असर डालेगा। वहीं, कुछ लोग इसे केवल प्रशासनिक सुधार के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं।

जल्द दिखेगा असर नाम परिवर्तन के आदेश के बाद आने वाले दिनों में इसका असर थाने की नेम प्लेट, सरकारी पत्रों, एफआईआर, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की भ्रम या असुविधा से बचा जा सके।