15 मिनट में खत्म हुई जग्गू दादा के वर्चस्व की कहानी; अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे पनपा मर्डर प्लान?
जांच में सामने आया कि जगन गुर्जर अक्सर विष्णु के अपराधों और उसके परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करता था। वहीं गैंग के साथी भी उसे लगातार ताने मारते थे कि उसने अब तक कोई बड़ा अपराध नहीं किया।
हाई सिक्योरिटी जेल में 29 जून को हुई डकैत जगन गुर्जर की हत्या अब केवल एक हत्या का मामला नहीं रह गई है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों ने इस वारदात के पीछे जेल के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई, गैंग कल्चर और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के अनुसार, आरोपी विष्णु जाट ने यह हत्या किसी अचानक हुए विवाद में नहीं की, बल्कि लगातार मिल रहे तानों और जेल में अपना दबदबा स्थापित करने की मंशा से सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया।
‘बड़ा अपराधी’ बनने की चाह बनी हत्या की वजह
पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि जेल के भीतर अपराधियों के बीच ‘बड़े’ और ‘छोटे’ अपराधी की छवि को लेकर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। विष्णु जाट के खिलाफ अपेक्षाकृत छोटे आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण उसकी गैंग के सदस्य भी उसे गंभीर अपराधी नहीं मानते थे। दूसरी ओर, 100 से अधिक मुकदमों वाला डकैत जगन गुर्जर जेल में प्रभावशाली कैदी माना जाता था। बंदी उसे ‘जग्गू दादा’ कहकर बुलाते थे और यही पहचान विष्णु के लिए चुनौती बन गई।
जगन के तानों ने बढ़ाई मानसिक कुंठा
जांच में सामने आया कि जगन गुर्जर अक्सर विष्णु के अपराधों और उसके परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करता था। वहीं गैंग के साथी भी उसे लगातार ताने मारते थे कि उसने अब तक कोई बड़ा अपराध नहीं किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसी मानसिक दबाव के बीच विष्णु ने फैसला किया कि यदि वह जगन जैसे चर्चित डकैत की हत्या कर देगा तो जेल के भीतर उसका भी वर्चस्व स्थापित हो जाएगा।
पूछताछ में बोला- ‘मैंने उसका उद्धार किया’
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस से यहां तक कहा कि उसने जगन की हत्या कर उसका “उद्धार” किया है। इस बयान को पुलिस आरोपी की मानसिकता और अपराध के पीछे की सोच के तौर पर देख रही है।
15 मिनट में अंजाम तक पहुंची साजिश
जांच के अनुसार, वारदात वाले दिन सुबह भोजन के बाद दोनों एक ही सेल में लूडो खेलने के बहाने पहुंचे। दोपहर तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। जेल कर्मचारी, सफाईकर्मी और कंपाउंडर भी सेल तक पहुंचे, लेकिन किसी को कोई असामान्य स्थिति नजर नहीं आई।
तौलिए से गला घोंटा, फिर रचा आत्महत्या का ड्रामा
पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे से एक बजकर पंद्रह मिनट के बीच विष्णु ने तौलिए से जगन का गला घोंट दिया। हत्या के तुरंत बाद उसने जेल प्रहरी को झाड़ू लगाने के बहाने पंखा बंद कराने के लिए बुलाया, ताकि किसी को शक न हो। प्रहरी ने सेल में झांककर देखा तो जगन चारपाई पर लेटा दिखाई दिया और उसे लगा कि वह सो रहा है।
इसके बाद आरोपी ने शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की, लेकिन सेल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वह सफल नहीं हो सका। आखिरकार उसने शव के पास ही लेटकर सामान्य स्थिति दिखाने का प्रयास किया।
खराब कैमरे ने बढ़ाए सुरक्षा पर सवाल
जांच का सबसे गंभीर पहलू जेल की निगरानी व्यवस्था रही। जिस ब्लॉक में दोनों कैदी बंद थे, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं, लेकिन जिस सेल में हत्या हुई उसका कैमरा कई दिनों से खराब था।
टूथपेस्ट से सबूत मिटाने की भी कोशिश
पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी ने वारदात से पहले कैमरे के लेंस पर टूथपेस्ट लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। हालांकि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सेल का कैमरा पहले से ही खराब था और आरोपी को इसकी जानकारी नहीं थी।
तकनीकी स्टाफ की कमी भी आई सामने
जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में सीसीटीवी सिस्टम की निगरानी के लिए कोई स्थायी तकनीकी स्टाफ नहीं है। कई कैमरे समय-समय पर खराब हो जाते हैं और उन्हें ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
पूरे घटनाक्रम ने हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर ऐसे कैदियों को साथ रखा गया जिनके बीच पहले से तनाव की स्थिति थी, दूसरी ओर खराब कैमरे और तकनीकी निगरानी की कमी ने घटना की जांच को और जटिल बना दिया।
अब बड़े नेटवर्क की भी जांच
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि विष्णु को जगन की सेल में शिफ्ट करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया और क्या दोनों के बीच तनाव की जानकारी पहले से जेल प्रशासन को थी।
फिलहाल सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी विष्णु जाट को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश केवल व्यक्तिगत वर्चस्व तक सीमित थी या इसके पीछे जेल के भीतर सक्रिय किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क की भूमिका भी थी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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