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पति-सौतन, सास... एक साथ 4 को मार डाला, अजमेर 'स्कॉर्पियो कांड' पहली पत्नी का इंतकाम

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
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अजमेर में स्कॉर्पियों के भीतर मिली पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी समेत चार लाशों पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पहली पत्नी ने इंतकाम के लिए पति, सौतन और सास समेत चार को मार डाला।

पति-सौतन, सास... एक साथ 4 को मार डाला, अजमेर 'स्कॉर्पियो कांड' पहली पत्नी का इंतकाम

अजमेर के ‘स्कॉर्पियो कांड’ के पीछे खौफनाक पारिवारिक साजिश थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पहली पत्नी ने इंतकाम की आग में पति राम सिंह चौधरी, सौतन, सास और भतीजी की पहले हत्या की, फिर शवों को स्कॉर्पियो में रखकर आग लगा के हवाले कर दिया, ताकि मामला हादसा लगे। गांव वालों के मुताबिक, परिवार में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। बुधवार रात भी घर से चीखने और लड़ाई की आवाजें आई थीं। राम सिंह अक्सर शराब पीकर पहली पत्नी से मारपीट करता था।

पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर हत्या के इस मामले में रामसिंह की पहली पत्नी सुनीता, बेटी सरिता और 17 साल के बेटे को हिरासत में लिया गया है। रामसिंह अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता था।

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के अजमेर जिले में गुरुवार सुबह एक जली हुई स्कॉर्पियो कार मिलने से सनसनी फैल गई। कार के अंदर तीन लोगों के शव थे, जबकि चौथा शव थोड़ी दूरी पर खेत में पड़ा मिला। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह सड़क हादसा या कार में आग लगने की घटना हो सकती है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो मामला बेहद खौफनाक निकला। पुलिस जांच में सामने आया है कि चारों की पहले हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी गई।

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पुलिस की जांच

घटना अजमेर के अराई इलाके की है। सुबह करीब साढ़े पांच बजे एक ट्रक चालक ने श्री रामपुरा गांव के पास सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को आग की लपटों में घिरा देखा। उसने तुरंत गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीण पानी के टैंकर लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो अंदर तीन जले हुए शव मिले। थोड़ी दूर खेत में चौथा शव पड़ा था। इसके बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची।

मृतकों की पहचान पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी (45), उनकी मां पूसी देवी, उनकी दूसरी पत्नी सूर्यज्ञान देवी और भांजी महिमा चौधरी के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि परिवार की बुजुर्ग महिला पूसा देवी की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन जांच में यह कहानी कमजोर पड़ गई।

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घर से 500 मीटर दूर धू-धूकर जल रही थी कार

पुलिस के अनुसार, गाड़ी चौधरी के घर से करीब 500 मीटर दूर मिली। जब पुलिस घर पहुंची तो राम सिंह की पहली पत्नी ने बताया कि वह अपनी मां को लेकर अस्पताल गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और सीने में दर्द हो रहा था।

हत्या की पोल कब और कैसे खुली

पुलिस को घर से कई चौंकाने वाले सबूत भी मिले। घर का एक कमरा धुला हुआ था, लेकिन फर्श और आसपास खून के निशान थे। पास में खून लगे दो ईंट भी बरामद हुए। पुलिस को मौके से डीजल के निशान भी मिले। सबसे बड़ा शक तब गहरा गया जब पता चला कि स्कॉर्पियो उस दिशा में थी, जो अस्पताल जाने वाले रास्ते से बिल्कुल उल्टी तरफ थी।

परिवार में अंदरूनी विवाद

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि घर से मिले सबूतों के बाद हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है। शक है कि चारों की हत्या घर के अंदर की गई और बाद में शवों को स्कॉर्पियो में रखकर सुनसान जगह ले जाया गया। इसके बाद गाड़ी में आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान परिवार के अंदरूनी विवाद की बातें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि राम सिंह चौधरी की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उनके दो किशोर बच्चे हैं। गांव वालों और पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि राम सिंह शराब पीने का आदी था और अक्सर पहली पत्नी के साथ मारपीट करता था। बुधवार रात भी घर से जोर-जोर से झगड़े और चीखने की आवाजें सुनाई दी थीं। पुलिस को शक है कि उस रात परिवार के भीतर बड़ा विवाद हुआ था।

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हिरासत में पहली पत्नी और दोनों बच्चे

पुलिस हत्या के एंगल से पहली पत्नी और उसके दोनों बच्चों से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में शवों पर गला काटने जैसे निशान मिलने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन देर रात तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

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