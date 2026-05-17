जूते चप्पल की माला पहनाकर पिलाई पेशाब... पूर्व पत्नी के ससुराल वालों ने क्यों किया हमला? 9 गिरफ्तार
आदमी का आरोप है कि पूर्व पत्नी के ससुराल वालों ने उसे जबरन पेशाब पिलाई, जूतों-चप्पलों की माला पहनाई और मारा-पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया।
राजस्थान के अजमेर जिले के एक आदमी ने किडनैपिंग, मारपीट और टॉर्चर करने की शिकायत दर्ज कराई है। आदमी का आरोप है कि पूर्व पत्नी के ससुराल वालों ने उसे जबरन पेशाब पिलाई, जूतों-चप्पलों की माला पहनाई और मारा-पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तलाक के बाद जीतू ने की थी शादी
पुलिस के अनुसार घटना शनिवार को अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र के गागवाना गांव में हुई। पीड़ित युवक की पहचान 21 वर्षीय जीतू के रूप में हुई है। बताया गया कि करीब पांच महीने पहले जीतू ने एक महिला से शादी की थी। महिला का पहले किसी अन्य युवक से विवाह हुआ था, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था और वह अपने मायके में रह रही थी।
ससुराल वाले दूसरी शादी का विरोध कर रहे थे
पुलिस का कहना है कि महिला के पूर्व ससुराल पक्ष के लोग इस शादी का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि समुदाय की परंपराओं के अनुसार विवाद का निपटारा नहीं हुआ था। इसी रंजिश के चलते जीतू को कथित तौर पर अगवा किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने जीतू को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे जूते-चप्पलों की माला पहनाई गई और कथित तौर पर पेशाब भी पिलाया गया। घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया।
वीडियो वायरल हुई तो 9 गिरफ्तार
वीडियो वायरल होने के बाद जीतू के परिजन गेगल थाने पहुंचे और पुलिस कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीण सर्किल अधिकारी रामचंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और परिजनों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि मामले में एक महिला समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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