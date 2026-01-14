Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़ajmer asi bribe case acb action police corruption
अजमेर में ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, चालान के बदले रिश्वत लेते ACB ने दबोचा

अजमेर में ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, चालान के बदले रिश्वत लेते ACB ने दबोचा

संक्षेप:

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अजमेर ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना अजमेर में पदस्थापित एएसआई हरिराम यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 

Jan 14, 2026 05:59 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अजमेर ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना अजमेर में पदस्थापित एएसआई हरिराम यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई पर दर्ज एक प्रकरण में चालान पेश करने की एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने आरोपी को 28 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा, जबकि उसने कुल 70 हजार रुपए की डिमांड की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसीबी टीम ने आरोपी एएसआई के कार्यालय और उसके निवास स्थान पर भी तलाशी की कार्रवाई शुरू की, जो समाचार लिखे जाने तक जारी रही।

एसीबी अजमेर की एडिशनल एसपी वंदना भाटी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष सिविल लाइन थाने में लाखों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा एक मामला दर्ज हुआ था। इस प्रकरण की जांच एएसआई हरिराम यादव के पास थी। जांच के दौरान आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता को चालान पेश करने के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया और उससे 70 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की।

एडिशनल एसपी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एएसआई की इस अवैध मांग से तंग आकर एसीबी अजमेर में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले का गोपनीय तरीके से सत्यापन कराया, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई।

योजना के तहत बुधवार को शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपए की असली भारतीय मुद्रा और 8 हजार रुपए के डमी नोट देकर जयपुर रोड स्थित एक होटल के बाहर भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने एएसआई हरिराम यादव को तयशुदा रकम सौंपी, एसीबी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले में कोई और अधिकारी या कर्मचारी शामिल तो नहीं है। इसके साथ ही आरोपी के घर और अन्य संभावित ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है, ताकि रिश्वत से जुड़े अन्य सबूत जुटाए जा सकें।

एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में अजमेर सहित पूरे राजस्थान में एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे एक ओर जहां आम जनता में भरोसा बढ़ा है, वहीं सरकारी महकमे में भी जवाबदेही का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Crime News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।