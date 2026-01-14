अजमेर में ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, चालान के बदले रिश्वत लेते ACB ने दबोचा

संक्षेप: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अजमेर ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना अजमेर में पदस्थापित एएसआई हरिराम यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अजमेर ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना अजमेर में पदस्थापित एएसआई हरिराम यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई पर दर्ज एक प्रकरण में चालान पेश करने की एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने आरोपी को 28 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा, जबकि उसने कुल 70 हजार रुपए की डिमांड की थी।

एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसीबी टीम ने आरोपी एएसआई के कार्यालय और उसके निवास स्थान पर भी तलाशी की कार्रवाई शुरू की, जो समाचार लिखे जाने तक जारी रही।

एसीबी अजमेर की एडिशनल एसपी वंदना भाटी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष सिविल लाइन थाने में लाखों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा एक मामला दर्ज हुआ था। इस प्रकरण की जांच एएसआई हरिराम यादव के पास थी। जांच के दौरान आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता को चालान पेश करने के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया और उससे 70 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की।

एडिशनल एसपी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एएसआई की इस अवैध मांग से तंग आकर एसीबी अजमेर में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले का गोपनीय तरीके से सत्यापन कराया, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई।

योजना के तहत बुधवार को शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपए की असली भारतीय मुद्रा और 8 हजार रुपए के डमी नोट देकर जयपुर रोड स्थित एक होटल के बाहर भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने एएसआई हरिराम यादव को तयशुदा रकम सौंपी, एसीबी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले में कोई और अधिकारी या कर्मचारी शामिल तो नहीं है। इसके साथ ही आरोपी के घर और अन्य संभावित ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है, ताकि रिश्वत से जुड़े अन्य सबूत जुटाए जा सकें।

एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।