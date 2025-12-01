गौशाला की जमीन कब्जा नहीं होने देंगे..., मंत्री ने महिला की हथेली पर लिखकर किए हस्ताक्षर; VIDEO

संक्षेप: यह रोचक घटनाक्रम सोमवार को जयपुर हवाई अड्डे के पास स्थित एक चाय की थड़ी का है, जहां मीणा जनसुनवाई कर रहे थे। तभी कृषि मंत्री ने एक महिला फरियादी के हाथ पर हस्ताक्षर करके आश्वासन दिया।

राजस्थान से एक रोचक मामला सामने आया है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जनसुनवाई में आई एक महिला के हाथ में लिखकर साइन किए और गौशाला की जमीन पर कब्जा नहीं होने का आश्वासन दिया। महिला के हाथ पर साइन करने और उसे आश्वासन देने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोई भी गोशाला के कार्य को नहीं रोकेगा यह रोचक घटनाक्रम सोमवार को जयपुर हवाई अड्डे के पास स्थित एक चाय की थड़ी का है, जहां मीणा जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान दौसा जिले के सिकराय की निवासी एक महिला ने मंत्री के सामने गोशाला की जमीन पर कब्जा होने की शिकायत रखी। शिकायत सुनने के बाद मीणा ने महिला की हथेली पर लिखा-“कोई भी गोशाला के कार्य को नहीं रोकेगा” और नीचे हस्ताक्षर कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

मीणा ने जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकांश शिकायतें बिजली व पेयजल आपूर्ति से संबंधित थीं, जिन पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अब इस अनोखी और रोचक सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस सुनवाई की तारीफ कर रहे हैं।