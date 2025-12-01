Hindustan Hindi News
गौशाला की जमीन कब्जा नहीं होने देंगे..., मंत्री ने महिला की हथेली पर लिखकर किए हस्ताक्षर; VIDEO

यह रोचक घटनाक्रम सोमवार को जयपुर हवाई अड्डे के पास स्थित एक चाय की थड़ी का है, जहां मीणा जनसुनवाई कर रहे थे। तभी कृषि मंत्री ने एक महिला फरियादी के हाथ पर हस्ताक्षर करके आश्वासन दिया।

Mon, 1 Dec 2025 05:22 PM
राजस्थान से एक रोचक मामला सामने आया है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जनसुनवाई में आई एक महिला के हाथ में लिखकर साइन किए और गौशाला की जमीन पर कब्जा नहीं होने का आश्वासन दिया। महिला के हाथ पर साइन करने और उसे आश्वासन देने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कोई भी गोशाला के कार्य को नहीं रोकेगा

यह रोचक घटनाक्रम सोमवार को जयपुर हवाई अड्डे के पास स्थित एक चाय की थड़ी का है, जहां मीणा जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान दौसा जिले के सिकराय की निवासी एक महिला ने मंत्री के सामने गोशाला की जमीन पर कब्जा होने की शिकायत रखी। शिकायत सुनने के बाद मीणा ने महिला की हथेली पर लिखा-“कोई भी गोशाला के कार्य को नहीं रोकेगा” और नीचे हस्ताक्षर कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

मीणा ने जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकांश शिकायतें बिजली व पेयजल आपूर्ति से संबंधित थीं, जिन पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अब इस अनोखी और रोचक सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस सुनवाई की तारीफ कर रहे हैं।

एक्स यूजरों ने अनोखे आदेश को सराहा

नेहरा नामक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "कोई गोशाला के कार्य को नहीं रोकेगा। 4 तारीख को में खुद आ रहा हूं।" राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जनसुनवाई में हाथ पे लिख दिया आदेश। यूजर ने आगे लिखा- जनहित के कार्यों के लिए लेटरपेड की नहीं, नीयत की जरूरत होती है। भंवर पुष्पेंद्र नामक अन्य एक्स यूजर ने लिखा- हथेली पर मंत्री का आदेश! "मेरा वचन ही है शासन”

