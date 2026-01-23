Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Agniveer found dead in Rajasthan Bharatpur accident suspected
छुट्टी पर गांव लौट रहे अग्निवीर की लाश मिली, 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था; सियाचिन में थी तैनाती

छुट्टी पर गांव लौट रहे अग्निवीर की लाश मिली, 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था; सियाचिन में थी तैनाती

संक्षेप:

छुट्टी में राजस्थान में अपने गांव लौट रहे एक अग्निवीर की लाश झाड़ियों में बरामद की गई। वह तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था और अविवाहित था। उसकी तैनाती सियाचिन क्षेत्र में थी। पुलिस को आशंका है कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है।

Jan 23, 2026 02:43 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
share Share
Follow Us on

छुट्टी में राजस्थान में अपने गांव लौट रहे एक अग्निवीर की लाश झाड़ियों में बरामद की गई। वह तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था और अविवाहित था। उसकी तैनाती सियाचिन क्षेत्र में थी। पुलिस को आशंका है कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि राजस्थान के भरतपुर जिले में छुट्टी पर घर लौटे 22 साल के अग्निवीर का शव उनके गांव के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक की पहचान पुष्पेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो चिकसाना पुलिस थाना क्षेत्र के पीपला गांव के निवासी थे। पुलिस के अनुसार उनकी तैनाती सियाचिन क्षेत्र में थी।

पुलिस के मुताबिक पुष्पेंद्र ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे अपने पिता को फोन करके बताया था कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। जब वह नहीं लौटे तो उनके परिवार और गांव वालों ने उनकी तलाश शुरू की। बाद में आधी रात के आसपास उनके घर से महज 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उनका शव मिला।

पुलिस ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी हो। पीपला पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फराह पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले सीमावर्ती इलाके में हुई घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल शुक्रवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचा।

चौकी प्रभारी ने कहा कि पुलिस के पहुंचने तक युवक की मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर भरतपुर स्थित आरबीएम अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि पुष्पेंद्र तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था और अविवाहित था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।