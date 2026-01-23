छुट्टी पर गांव लौट रहे अग्निवीर की लाश मिली, 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था; सियाचिन में थी तैनाती
छुट्टी में राजस्थान में अपने गांव लौट रहे एक अग्निवीर की लाश झाड़ियों में बरामद की गई। वह तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था और अविवाहित था। उसकी तैनाती सियाचिन क्षेत्र में थी। पुलिस को आशंका है कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है।
छुट्टी में राजस्थान में अपने गांव लौट रहे एक अग्निवीर की लाश झाड़ियों में बरामद की गई। वह तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था और अविवाहित था। उसकी तैनाती सियाचिन क्षेत्र में थी। पुलिस को आशंका है कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है।
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि राजस्थान के भरतपुर जिले में छुट्टी पर घर लौटे 22 साल के अग्निवीर का शव उनके गांव के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक की पहचान पुष्पेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो चिकसाना पुलिस थाना क्षेत्र के पीपला गांव के निवासी थे। पुलिस के अनुसार उनकी तैनाती सियाचिन क्षेत्र में थी।
पुलिस के मुताबिक पुष्पेंद्र ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे अपने पिता को फोन करके बताया था कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। जब वह नहीं लौटे तो उनके परिवार और गांव वालों ने उनकी तलाश शुरू की। बाद में आधी रात के आसपास उनके घर से महज 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उनका शव मिला।
पुलिस ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी हो। पीपला पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फराह पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले सीमावर्ती इलाके में हुई घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल शुक्रवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचा।
चौकी प्रभारी ने कहा कि पुलिस के पहुंचने तक युवक की मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर भरतपुर स्थित आरबीएम अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि पुष्पेंद्र तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था और अविवाहित था।