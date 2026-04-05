पाकिस्तान बॉर्डर पर 60 करोड़ की हेरोइन जब्त, ड्रोन से गिराया गया था; 4 लोग गिरफ्तार
राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पार 12 किलो हेरोइन बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह हेरोइन सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी गई है।
राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पार 12 किलो हेरोइन बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह हेरोइन सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी गई है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और लगभग 12 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। माना जा रहा है कि इस हेरोइन की तस्करी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन के जरिए की गई थी।
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि अधिकारियों ने लगभग 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। यह हेरोइन सीमा पार से ड्रोन के ज़रिए भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस हिरासत में लिए गए चारों लोगों से पूछताछ कर रही है।
उन्होंने बताया कि खास जानकारी मिलने के बाद सीआईडी, स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और सीमावर्ती इलाके में नाकेबंदी कर दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें रात में ड्रोन की हलचल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि भारतीय सीमा के अंदर पैकेट गिराए जा रहे हैं।
इलाके की तलाशी लेने पर जवानों को छोटे-छोटे पैकेटों में पैक की गई करीब 12 किलो हेरोइन मिली। पुलिस ने बताया कि जब दो लोग इस खेप को लेने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहीं पकड़ लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने भेजी थी और इसे पंजाब में सप्लाई किया जाना था।
अधिकारियों ने कहा कि इस जब्ती से एक बड़े ड्रग नेटवर्क को फैलने से रोक दिया गया है। साथ ही यह भी बताया कि ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में एंटी-ड्रोन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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