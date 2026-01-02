Hindustan Hindi News
After bulldozer action in Jaipur Chomu local administration sealed the complexes
चौमूं में बुलडोजर एक्शन के बाद तीन कॉम्पलेक्स भी सील, भारी संख्या में पहुंचा पुलिसबल

संक्षेप:

इमाम चौक एरिया में मौजूद अवैध अतिक्रमण पर बुल्डोजर एक्शन लिया और फिर तीन कॉम्पलेक्स को भी सील कर दिया। ये वे कॉम्पलेक्स हैं जिन्होंने प्रशासन से नोटिस मिलने के बावजूद अवैध निर्माणों को नहीं हटाया था। कॉम्पलेक्स मालिकों को लंबे समय से नोटिस भेजे जा रहे थे।

Jan 02, 2026 11:03 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
जयपुर के चौमूं कस्बे में अवैध अतिक्रमण पर शुक्रवार को प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के बाद तीन कॉम्पलेक्स को भी सील कर दिया। स्थानीय प्रशासन की टीम के साथ करीब 200 पुलिसकर्मियों का मौके पर मौजूद थे। ये एक्शन बीते दिनों मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव की घटना के बाद लिया गया है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले तो इमाम चौक एरिया में मौजूद अवैध अतिक्रमण पर बुल्डोजर एक्शन लिया और फिर तीन कॉम्पलेक्स को भी सील कर दिया। ये वे कॉम्पलेक्स हैं जिन्होंने प्रशासन की ओर से लगातार नोटिस मिल रहे थे। कई नोटिस मिलने के बावजूद मिलने अवैध निर्माण को नहीं हटाया जा रहा था।

चोमू नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक संदीप सिंह कविया ने बताया, 'अवैध रूप से निर्मित इमारतों को सील किया जा रहा है। इन्हें पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां कुल 3 कॉम्पलेक्स को सील किया जा चुका है।' मालूम हो कि यह कार्रवाई पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी पहचान इलाके में पत्थरबाजी करने वाले दंगाईयों के रूप में की गई।

आपको बता दें कि चौमूं में दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रशासन कलंदरी मस्जिद के पास बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण माने जा रहे पत्थरों और लोहे की रेलिंग को हटाने गया था। प्रशासन का मानना है कि पत्थरों और लोहे की रेलिंग यातायात में बाधा डाल रहे थे। ऐसे में जब इन्हें हटाने के लिए प्रशासन इलाके में पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने पथराव कर विरोध कर दिया था।

कई पुलिसकर्मी घायल हुए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। इसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनकी पहचान इलाके में पत्थरबाजी करने वाले दंगाईयों के रूप में की थी। आपको बता दें कि मस्जिद समिति और नगर निगम के बीच बातचीत भी हुई थी जिसमें अतिक्रमण हटाने पर सहमित बन गई थी।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है।
