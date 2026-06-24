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राजस्थान के अलवर और कोटा में कोचिंग संस्थानों पर ताबड़तोड़ ऐक्शन; कई किए गए सीज

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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लखनऊ में आग की घटना के बाद राजस्थान के कोटा और अलवर में कोचिंग संस्थानों की सख्त छानबीन शुरू हो गई है। इस अभियान के तहत बिना फायर एनओसी और सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई भी की गई है।

राजस्थान के अलवर और कोटा में कोचिंग संस्थानों पर ताबड़तोड़ ऐक्शन; कई किए गए सीज

लखनऊ के कोचिंग संस्थान में आग की घटना के बाद राजस्थान में भी कोचिंग संस्थानों की छानबीन तेज हो गई है। अलवर और कोटा में आवासीय भवनों, संकरी गलियों और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। कोटा और अलवर में बुधवार को व्यापक जांच अभियान चलाया गया। इसमें मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले कई संस्थानों को सीज कर दिया गया। कई संस्थानों को नोटिस भी जारी किए गए।

अलवर नगर निगम की टीमों ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए करीब 6 कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया जबकि 45 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि जिन कोचिंग संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है, जिन संस्थानों में आवाजाही की समुचित व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

अलवर नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि 2024 में भी ऐसे संस्थानों का सर्वे किया गया था और नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अधिकांश संचालकों ने जरूरी सुधार नहीं किए और ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। कार्रवाई के दौरान मदर्स कोचिंग, इंडियन डिफेंस एकेडमी, आर्यभट्ट, जीनियस और केपी कोचिंग सहित कई संस्थानों को सीज किया गया है। अन्य संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

अलवर नगर निगम के फायर अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि हादसों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। खासकर जिन संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानक अधूरे पाए जा रहे हैं, उन्हें पहले भी नोटिस दिए गए थे। अलवर में केवल 5 बड़े कोचिंग संस्थानों के पास ही वैध फायर एनओसी है, जबकि लगभग 70 कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं।

नगर निगम के तहसीलदार मानवेंद्र कुमार ने कहा कि चिन्हित सभी संस्थानों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। शहर में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान आवासीय भवनों और बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में आग या अन्य आपदा की स्थिति में छात्रों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आगे भी बिना फायर एनओसी और सुरक्षा प्रबंधों वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की संभावना है।

कोचिंग हब के रूप में चर्चित कोटा में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। नगर निगम और फायर विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कोचिंग संस्थानों, 2 लाइब्रेरियों समेत 7 दुकानें सीज कर दी। बताया जाता है कि ये सभी बिना फायर सेफ्टी के चल रहे थे। इन भवनों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी पाई गई। यही नहीं इमरजेंसी की हालत में निकास व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। अन्य सुरक्षा संबंधी खामियां भी पाई गईं।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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